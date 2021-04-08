В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший. Видео © LIFE

В Москве 8 апреля разбушевалась непогода — начавшийся ещё ночью дождь сменился сильным ветром и снегопадом. Как стало известно Лайфу, из-за плохих природных условий в одном из районов города дерево упало на компанию молодых людей, один из парней получил серьёзные травмы.

Инцидент произошёл в Перове во дворе дома № 16 на Новогиреевской улице. По предварительным данным, компания из шести молодых людей присела на две лавочки. Резкий порыв ветра сломал рядом стоящее дерево, которое упало сразу на обе скамейки, придавив одного из парней.





Спасатели извлекли пострадавшего и передали медикам, его госпитализировали. В каком состоянии находится москвич и какие именно травмы он получил, не уточняется.

Ранее Лайф показал, как в Северодвинске на маленькую девочку рухнула огромная снежная глыба. После произошедшего местные жители обрушились с критикой на коммунальщиков.

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