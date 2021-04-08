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Категорий: 18

В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший — видео

Спасатели достали парня из-под ствола и передали медикам, которые его госпитализировали.

8 апреля 2021, 16:27

В Москве дерево упало на компанию молодых людей, есть пострадавший. Видео © LIFE

В Москве 8 апреля разбушевалась непогода — начавшийся ещё ночью дождь сменился сильным ветром и снегопадом. Как стало известно Лайфу, из-за плохих природных условий в одном из районов города дерево упало на компанию молодых людей, один из парней получил серьёзные травмы.

Инцидент произошёл в Перове во дворе дома № 16 на Новогиреевской улице. По предварительным данным, компания из шести молодых людей присела на две лавочки. Резкий порыв ветра сломал рядом стоящее дерево, которое упало сразу на обе скамейки, придавив одного из парней.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Спасатели извлекли пострадавшего и передали медикам, его госпитализировали. В каком состоянии находится москвич и какие именно травмы он получил, не уточняется.

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В Керчи рухнувшее дерево едва не придавило женщину и годовалого ребёнка — видео

Ранее Лайф показал, как в Северодвинске на маленькую девочку рухнула огромная снежная глыба. После произошедшего местные жители обрушились с критикой на коммунальщиков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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