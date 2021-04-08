Требовал открыть окна, чтобы выбросить ребёнка: Лайф узнал подробности нападения красноярца с ножом на 9-летнего мальчика

Пьяный 46-летний житель Красноярска, который напал с ножом на девятилетнего ребёнка в подъезде жилого дома, грозился выбросить мальчика из окна. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его словам, до того как злоумышленника удалось задержать, он бегал с ребёнком на руках и звонил во все квартиры. Неадекват требовал у жильцов открыть окна, чтобы он выбросил мальчика. Как утверждает источник, скорее всего, у мужчины в тот момент была белая горячка.

После случившегося соседи уложили на балкон истекающего кровью ребёнка, вызвали медиков и полицию. Мальчик всё это время был в сознании. Напавшего на школьника пьяницу связал и удерживал до приезда полиции один из жильцов подъезда.

Как стало известно Лайфу, пострадавшего уже прооперировали. К счастью, нападавший не задел сосуды и артерии. Врачи оценивают состояние ребёнка как средней степени тяжести.

К слову, правоохранители уже задержали пьяного мужчину. На него завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

"По горячим следам был задержан 46-летний мужчина, квартира которого расположена в подъезде, в котором было совершено преступление. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном, дав признательные показания", — уточнили в СУ СК по региону.

Как уже писал Лайф, инцидент произошёл 8 апреля в подъезде дома на улице Молокова. Пьяный злоумышленник затащил к себе в квартиру девятилетнего ребёнка и ударил его в шею ножом. Напавшего помог задержать сосед, который удерживал неадеквата до приезда полиции.

Ранее в Москве задержали мужчину, который надругался над двумя подростками в Южном Бутове. Как сообщил источник Лайфа, 5 апреля 47-летний насильник встретил двух 14-летних мальчиков и попросил помочь донести тяжёлый пакет до дома, а в итоге под угрозой ножа заманил в заброшенное здание.

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