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Кристина Асмус сдала звёздных коллег, у которых нет актёрского образования

Настоящая успешность, по мнению актрисы, во многом зависит от других обстоятельств.

8 апреля 2021, 16:55
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">asmuskristina</a></p>

Фото © Instagram / asmuskristina

Актриса Кристина Асмус в очередной раз устроила с подписчиками в "Инстаграме" любимую многими рубрику "Вопрос — ответ". На этот раз звезда рассказала фолловерам об артистах, у которых нет профессионального образования, пишет портал "Дни.ру".

"У актрис Оксаны Акиньшиной, Александры Бортич, Ирины Старшенбаум, Аглаи Тарасовой, Равшаны Курковой и многих других вообще нет актёрского образования. И это не мешает им успешно сниматься в кино", — заявила Кристина, отвечая на один из вопросов — о том, можно ли попасть в кинематограф или театр, если не окончил профильный вуз.

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Асмус считает, что сегодня образование не играет решающую роль в судьбе человека. По её словам, многие годами остаются без работы, имея за плечами диплом профильного вуза. Чтобы чего-то достичь, нужно каждый день работать над личностным ростом, также нередко многие актёры выезжают на одной харизме.

Ранее Асмус рассказала о планах завести ещё несколько детей. Напомним, она воспитывает семилетнюю дочь Анастасию от брака с юмористом Гариком Харламовым, развод с которым произошёл в октябре 2020 года.

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Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года в городе Королёве, там она жила вместе с родителями и тремя сёстрами. Девушка мечтала стать актрисой с детства и поэтому посещала театральную студию "Мел". Телезрителю она известна по роли Вари Черноус в сериале "Интерны". Ещё больше о биографии Асмус можно прочитать на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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