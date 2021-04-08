"У Долиной один из симптомов анорексии": Психиатр предупредил о последствиях быстрого похудения певицы

В последние дни в соцсетях только и разговоров о том, как резко поменялась 65-летняя певица Лариса Долина. В недавней передаче она рассказала, как похудела на 20 килограммов, а на фото в "Инстаграме" звезда всегда выглядит и модно, и молодо. Разумеется, немалая заслуга в этом её хирургов, косметологов и стилистов. Однако последний снимок встревожил поклонников народной артистки, которые осознали, что их кумир буквально исчезает.

Фото © Instagram / ulybka

Пользователи Сети забеспокоились, что Лариса Долина может пойти по стопам Юлии Началовой и стать жертвой анорексии, однако с этими опасениями не согласен психиатр и нарколог Василий Шуров. Он отметил Лайфу, что у артистки действительно есть один из симптомов анорексии — дисморфофобия. Певица зациклена на своей внешности, потому и прибегает к различным процедурам и диетам. Это легко объясняется родом деятельности звезды — ей всегда нужно быть на высоте.

Фото © Instagram / larisa_dolina_

Долина всегда недовольна своим лицом, своей фигурой. Но она очень здравомыслящая и серьёзная женщина, у неё этих детских комплексов довести себя до истощения нет. Пусть люди не придумывают то, чего нет. <...> Она человек абсолютно самодостаточный, собравший все бонусы от жизни, и ей самоутверждаться через анорексию даже несерьёзно Василий Шуров

Фото © Instagram / larisa_dolina_

Специалист отметил, что сам лично видел Ларису Долину и, по его мнению, она совершенно не похожа на анорексичку. Артистка действительно сбросила много лишних килограммов и бросила все силы на подтяжку лица. Однако не стоит забывать об уловках соцсетей и о том, как фотошоп и различные фильтры всё делают гламурным и идеальным.

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