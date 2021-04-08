Даже фанаты перестали узнавать Лопырёву, сравнив на старых фото, что она сотворила со своим лицом
Пользователи гадают, что стало причиной таких сильных перемен во внешности длинноногой блондинки, которая покорила не один конкурс красоты.
Поклонники 37-летней Виктории Лопырёвой никак не могут прийти в себя. На последних снимках они просто перестали узнавать свою любимицу, у которой изменились не только черты лица, но и цвет глаз.
Справа — снимок из инстаграма Виктории, выложенный в марте. Фото © Instagram / lopyrevavika
"Мисс Россия — 2003" поделилась в "Инстаграме" кадром, где позировала в голубой блузке, распустив свои светлые локоны. Модель лучезарно улыбалась на камеру, только вот фанаты не нашли у неё ни единой знакомой черты. Щёки блондинки стали меньше, нос — тоньше и другой формы, а глаза из карих превратились в серые.
Ошарашенные пользователи обвинили в чрезмерном увлечении фотошопом красавицу, которая стала похожа на Алёну Шишкову — бывшую Тимати. А некоторые предполагают, что Виктория — просто жертва пластики, ведь в Сети до сих пор гуляют старые снимки, где у "мисс мира" совсем другая внешность.
А кто это? Совсем с ума сошли так фотошопить
Фото © Instagram / rustamsolncev_, Telegram / "НеМалахов"
Зачем так много фотошопа? Даже на себя здесь не похожа
Насколько же надо себя не принимать, чтобы так фотошопить
Виктория Лопырёва — модель и ведущая родом из Ростова-на-Дону, родившаяся в семье художника и манекенщицы. Будучи подростком, девушка начала участвовать в местных конкурсах красоты, завоёвывая победы одну за другой. А в 2003 году одержала главную — стала "мисс Россия", после чего построила карьеру на телевидении. Подробнее о биографии модели читайте на сайте uznayvse.ru.
WOW-stars
Выбор редакции
"Тоже удачный день". Лопырёва поздравила своего бывшего с голом в ворота "Реала"
Сестра Бузовой после инсульта устроила такую жаркую съёмку, что той остаётся только завидовать
Стали известны подробности о переезде Андрея Губина за границу
В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер с десятками человек на борту
Путин — о ценах на жильё в России: Это не просто рост, это существенный рост
Комментариев: 0