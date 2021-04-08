Даже фанаты перестали узнавать Лопырёву, сравнив на старых фото, что она сотворила со своим лицом

Поклонники 37-летней Виктории Лопырёвой никак не могут прийти в себя. На последних снимках они просто перестали узнавать свою любимицу, у которой изменились не только черты лица, но и цвет глаз.

Справа — снимок из инстаграма Виктории, выложенный в марте. Фото © Instagram / lopyrevavika

"Мисс Россия — 2003" поделилась в "Инстаграме" кадром, где позировала в голубой блузке, распустив свои светлые локоны. Модель лучезарно улыбалась на камеру, только вот фанаты не нашли у неё ни единой знакомой черты. Щёки блондинки стали меньше, нос — тоньше и другой формы, а глаза из карих превратились в серые.

Фото © Instagram / lopyrevavika

Ошарашенные пользователи обвинили в чрезмерном увлечении фотошопом красавицу, которая стала похожа на Алёну Шишкову — бывшую Тимати. А некоторые предполагают, что Виктория — просто жертва пластики, ведь в Сети до сих пор гуляют старые снимки, где у "мисс мира" совсем другая внешность.

А кто это? Совсем с ума сошли так фотошопить dolgovaliudmila1

Фото © Instagram / rustamsolncev_, Telegram / "НеМалахов"

Зачем так много фотошопа? Даже на себя здесь не похожа nata_mart_2020

Насколько же надо себя не принимать, чтобы так фотошопить annaguseva_80

Виктория Лопырёва — модель и ведущая родом из Ростова-на-Дону, родившаяся в семье художника и манекенщицы. Будучи подростком, девушка начала участвовать в местных конкурсах красоты, завоёвывая победы одну за другой. А в 2003 году одержала главную — стала "мисс Россия", после чего построила карьеру на телевидении. Подробнее о биографии модели читайте на сайте uznayvse.ru.

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