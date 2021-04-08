"У меня такое строение лица": Дочь Славы сняла, как плачет навзрыд из-за насмешек над её губами

Довели ребёнка до слез, сволочи. Валите из моего инста, критики хреновы!!! У меня самые добрые и хорошие подписчики. А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете!!! С мимикой мы поработаем, не всё сразу. И у нас всё впереди, а останавливаться из-за вас, дураков, никто не будет!!!

Слава