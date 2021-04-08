"У меня такое строение лица": Дочь Славы сняла, как плачет навзрыд из-за насмешек над её губами
22-летняя Александра Морозова, которая начала сольную карьеру в качестве певицы, столкнулась с жёсткими нападками хейтеров. При этом юзеры критиковали не творчество девушки, а её внешность.
Скриншот © Telegram / "Немалахов". Фото © Instagram / sasha_morozova_singer
Пользователям не понравились заметно увеличившиеся губы Александры, из-за которых она якобы выглядит надменно, пишет телеграм-канал "Немалахов". "Фильм ужасов отдыхает", "Теперь мне понятно значение слова "судорога", используемого по отношению к одноразовым девушкам", — буйствовали хейтеры. Девушка не сдержала эмоций и совсем по-детски разрыдалась на камеру перед подписчиками в "Инстаграме". Наследница артистки отметила, что она самый простой человек на свете.
Видео © Telegram / "Немалахов"
Мне очень обидно. У меня такое строение лица, что у меня губы вниз опущены. Что вы говорите, что я на понтах постоянно?
Защищать девушку тут же бросилась звездная мать. Слава написала в "Инстаграме" разгромный пост, назвав хейтеров сволочами. Артистка отметила, что это не остановит дочку на её творческом пути.
Довели ребёнка до слез, сволочи. Валите из моего инста, критики хреновы!!! У меня самые добрые и хорошие подписчики. А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете!!! С мимикой мы поработаем, не всё сразу. И у нас всё впереди, а останавливаться из-за вас, дураков, никто не будет!!!
Александра Морозова признавалась, что обожает петь. Ранее она исполняла песни под псевдонимом Мамина Дочь, но недавно выступила с неожиданным заявлением. "Я хочу развиваться самостоятельно и добиваться всего сама. Я хочу, чтоб меня знали как Александру Морозову, а не просто дочь @nastya_slava", — написала девушка в своём аккаунте.
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