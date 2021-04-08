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"У меня такое строение лица": Дочь Славы сняла, как плачет навзрыд из-за насмешек над её губами

22-летняя Александра Морозова, которая начала сольную карьеру в качестве певицы, столкнулась с жёсткими нападками хейтеров. При этом юзеры критиковали не творчество девушки, а её внешность.

8 апреля 2021, 14:10

Скриншот © Telegram / "Немалахов". Фото © Instagram / sasha_morozova_singer

Пользователям не понравились заметно увеличившиеся губы Александры, из-за которых она якобы выглядит надменно, пишет телеграм-канал "Немалахов". "Фильм ужасов отдыхает", "Теперь мне понятно значение слова "судорога", используемого по отношению к одноразовым девушкам", — буйствовали хейтеры. Девушка не сдержала эмоций и совсем по-детски разрыдалась на камеру перед подписчиками в "Инстаграме". Наследница артистки отметила, что она самый простой человек на свете.

Видео © Telegram / "Немалахов"

Мне очень обидно. У меня такое строение лица, что у меня губы вниз опущены. Что вы говорите, что я на понтах постоянно?

Александра Морозова

Фото © Instagram / sasha_morozova_singer

Фото © Instagram / sasha_morozova_singer

Защищать девушку тут же бросилась звездная мать. Слава написала в "Инстаграме" разгромный пост, назвав хейтеров сволочами. Артистка отметила, что это не остановит дочку на её творческом пути.

Фото © Instagram / sasha_morozova_singer

Фото © Instagram / sasha_morozova_singer

Довели ребёнка до слез, сволочи. Валите из моего инста, критики хреновы!!! У меня самые добрые и хорошие подписчики. А что по поводу Сашуни, то она самый милый и добрый человечек на свете!!! С мимикой мы поработаем, не всё сразу. И у нас всё впереди, а останавливаться из-за вас, дураков, никто не будет!!!

Слава

Александра Морозова признавалась, что обожает петь. Ранее она исполняла песни под псевдонимом Мамина Дочь, но недавно выступила с неожиданным заявлением. "Я хочу развиваться самостоятельно и добиваться всего сама. Я хочу, чтоб меня знали как Александру Морозову, а не просто дочь @nastya_slava", — написала девушка в своём аккаунте.

"Украинская Барби" показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

"Украинская Барби" показала свою прежнюю внешность, когда она ела мясо, курила и пила алкоголь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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