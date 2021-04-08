"Готовы к полётику?" Джиган арендовал частный самолёт, чтобы улететь с семьёй в Турцию — видео
Многие восхитились подобным поступком музыканта, однако предположили, что в этом ему помогла жена.
Джиган арендовал самолёт, чтобы улететь с семьёй в Турцию. Видео © Instagram / iamgeegun
Российский рэпер Джиган арендовал частный самолёт и увёз свою семью на отдых в Турцию. Видео он поделился в сториз "Инстаграма".
"Ну что, готовы к полётику?" — спросил он супругу и детей перед взлётом.
На кадрах можно увидеть идеальный салон с мягкими кожаными креслами, белоснежными скатертями на столах, а также едой и напитками. Позднее Джиган показал вид из номера на Босфор.
В комментариях подписчики оценили такой жест рэпера, который вывез семью "подышать свежим воздухом". Кто-то предположил что Джиган "накосячил" и таким образом извиняется. Другие же стали выдумывать версии, как музыкант смог накопить на аренду целого самолёта, вспомнив, что его супруга Оксана Самойлова торгует косметикой.
Ранее Лайф сообщал, что у Джигана получилось сделать четыре ошибки в именах своих дочерей. Музыкант допустил их на плакате с поздравлениями с Международным женским днём.
Фото © Instagram / iamgeegun