Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Готовы к полётику?" Джиган арендовал частный самолёт, чтобы улететь с семьёй в Турцию — видео

Многие восхитились подобным поступком музыканта, однако предположили, что в этом ему помогла жена.

8 апреля 2021, 17:01

Фото © Instagram / iamgeegun

Джиган арендовал самолёт, чтобы улететь с семьёй в Турцию. Видео © Instagram / iamgeegun

Российский рэпер Джиган арендовал частный самолёт и увёз свою семью на отдых в Турцию. Видео он поделился в сториз "Инстаграма".

"Ну что, готовы к полётику?" — спросил он супругу и детей перед взлётом.

На кадрах можно увидеть идеальный салон с мягкими кожаными креслами, белоснежными скатертями на столах, а также едой и напитками. Позднее Джиган показал вид из номера на Босфор.

Рэпер Джиган заказал домой тигрёнка для детей — видео

Рэпер Джиган заказал домой тигрёнка для детей — видео

В комментариях подписчики оценили такой жест рэпера, который вывез семью "подышать свежим воздухом". Кто-то предположил что Джиган "накосячил" и таким образом извиняется. Другие же стали выдумывать версии, как музыкант смог накопить на аренду целого самолёта, вспомнив, что его супруга Оксана Самойлова торгует косметикой.

Самойлова рассказала о самочувствии после операции на груди за 600 тысяч рублей

Самойлова рассказала о самочувствии после операции на груди за 600 тысяч рублей

Ранее Лайф сообщал, что у Джигана получилось сделать четыре ошибки в именах своих дочерей. Музыкант допустил их на плакате с поздравлениями с Международным женским днём.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Джигана снова понесло не туда: зачем рэперу настоящий бой с Александром Емельяненко

26 марта, 21:40

Известный рэпер DMX госпитализирован из-за передозировки наркотиков

3 апреля, 18:19

Актёр Булдаков хотел развестись с женой из-за её отношений с двойником Баскова

сегодня в 17:26

РФПИ начал переговоры с Германией о поставках российского "Спутника V"

сегодня в 18:06

Пролетела на крыше несколько метров: в Омске пожарная машина столкнулась с легковушкой — видео

сегодня в 17:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1