Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Крылья Советов" сенсационно выбили "Динамо" из Кубка России

Команда из Футбольной национальной лиги уверенно обыграла московский клуб в 1/4 финала Кубка России.

8 апреля 2021, 17:05

Фото: пресс-служба "Динамо"

Московское "Динамо" проиграло самарским "Крыльям Советов" со счётом 0:2 в четвертьфинальном матче Кубка России. Таким образом, подопечные Сандро Шварца выбывают из дальнейшей борьбы, а клуб из ФНЛ сенсационно проходит в полуфинал.

Голами отличились Роман Ежов и Иван Сергеев.

Позже по итогу матча "Арсенал" — ЦСКА определится ещё один полуфиналист.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин подписал закон о налоговом вычете на фитнес и спорт

5 апреля, 14:11

Ярая борьба за еврокубки: "Динамо" разгромило "Уфу" и поднялось на четвёртое место

3 апреля, 18:15

"Зенит" объявил об уходе спортивного директора Хавьера Рибалты

сегодня в 13:46

Пролетела на крыше несколько метров: в Омске пожарная машина столкнулась с легковушкой — видео

сегодня в 17:53

Директор Эрмитажа заявил, что вспомнил о жалобе на обнажённые скульптуры в качестве шутки

сегодня в 17:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1