"Крылья Советов" сенсационно выбили "Динамо" из Кубка России

Московское "Динамо" проиграло самарским "Крыльям Советов" со счётом 0:2 в четвертьфинальном матче Кубка России. Таким образом, подопечные Сандро Шварца выбывают из дальнейшей борьбы, а клуб из ФНЛ сенсационно проходит в полуфинал.