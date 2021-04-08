"Крылья Советов" сенсационно выбили "Динамо" из Кубка России
Команда из Футбольной национальной лиги уверенно обыграла московский клуб в 1/4 финала Кубка России.
Фото: пресс-служба "Динамо"
Московское "Динамо" проиграло самарским "Крыльям Советов" со счётом 0:2 в четвертьфинальном матче Кубка России. Таким образом, подопечные Сандро Шварца выбывают из дальнейшей борьбы, а клуб из ФНЛ сенсационно проходит в полуфинал.
Голами отличились Роман Ежов и Иван Сергеев.
Позже по итогу матча "Арсенал" — ЦСКА определится ещё один полуфиналист.
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