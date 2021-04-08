Актёр Булдаков хотел развестись с женой из-за её отношений с двойником Баскова

Исчезнувшую из публичного поля Людмилу Булдакову — вдову российского актёра Алексея Булдакова — неоднократно видели с Эдуардом Гладким, который является двойником певца Николая Баскова. Близкие женщины опасаются, что артист претендует на её имущество и в целом оказывает на неё негативное влияние. В программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия-1" они вспомнили, что отношения между Людмилой и Эдуардом начались ещё при жизни её знаменитого супруга.

Гладкий был последним, с кем видели Людмилу Андреевну перед тем, как она перестала выходить на связь. Из-за этого родные женщины бьют тревогу. Так, по словам подруги Булдаковой, она ведёт себя рядом с артистом неадекватно, а ещё по его наводке могла продать свой дом за бесценок. В то же время некоторые гости программы выразили уверенность, что отношения между вдовой и Эдуардом начались вовсе не после смерти актёра, а ещё при его жизни.

При этом ведущий передачи Андрей Малахов вспомнил признания Булдаковой, сделанные ею после смерти мужа. По словам Людмилы, её супруг верностью не отличался и к этому она старалась относиться спокойно. Однако и сама вдова, как отметил друг Алексея Ивановича и его экс-директор Вячеслав Руднев, близко общалась с другим мужчиной, а именно двойником Баскова. К примеру, Гладкий частенько выступал на мероприятиях семьи Булдаковых, что очень раздражало актёра. Мало того, Эдуард звонил артисту, чтобы попросить протекции и материальной помощи от его супруги.

"Возник конфликт, когда была финансовая помощь ему от Людмилы. Вплоть до того дошло, что Булдаков сказал: "Как мне всё это уже надоело, я вообще хочу с ней развестись". Его сгубило то, что близкие люди его предали. Он уезжал из дома, чтобы не видеть, что там происходит", — поделился Руднев.

Вместе с тем одной финансовой помощью отношения Булдаковой и Гладкого не ограничились. По утверждению экс-директора актёра, женщина начала вести себя скрытно и по ночам тайно общалась с двойником Баскова.

"Она растворилась в Эдуарде, стала посвящать ему много времени. Булдаков был в шоке от всего происходящего. Открыто происходит флирт с его женой!" — возмутился Руднев.

Также подруга бывшей гражданской жены Гладкого Алла Князева открыто заявила, что "роман между вдовой Булдакова и Эдиком начался ещё при жизни Алексея Ивановича". Певица уверена, что отношения Людмилы Андреевны и Эдуарда превратили последние годы жизни покойного артиста в настоящий ад.

Как ранее писал Лайф, вдова российского актёра Олега Табакова призналась, что сначала была увлечена его сыном. Затем, как выразилась актриса, Господь сделал ей подарок.

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