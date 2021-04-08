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Опубликовано 8 апреля 2021, 20:40

Черногория продлила период безвизового въезда для российских туристов

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Пребывать в стране граждане РФ могут до 90 дней с действующим загранпаспортом.

Правительство Черногории продлило период безвизового въезда для россиян до 31 октября 2021 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Правительство Черногории в марте 2021 года приняло очередное решение о временном освобождении граждан Российской Федерации от получения виз. Согласно документу, граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД подчеркнули, что данное решение не отменяет необходимость получения виз гражданами России, которые планируют работать или учиться на территории Черногории. Там также напомнили, что с учётом пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну.

Ранее Лайф рассказывал, что Греция пообещала обеспечить россиян шенгенскими визами. Туристов из РФ Эллада ждёт уже в мае.

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Варвара Романова
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