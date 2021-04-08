Пролетела на крыше несколько метров: в Омске пожарная машина столкнулась с легковушкой — видео
В результате ДТП пострадали два человека, среди которых семилетний ребёнок.
Скриншот видео © Соцсети
В результате столкновения пожарной машины с легковушкой в Омске пострадали два человека. Видео © Соцсети
В Омске пожарный автомобиль перевернулся на крышу после столкновения с легковушкой и пролетел так несколько метров по дороге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Омской области и в МВД. Видео ДТП появилось в социальных сетях.
"Пожарный автомобиль следовал по вызову на объект, расположенный по улице Суровцева, на котором произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации. В этот момент произошло столкновение пожарной автоцистерны с легковым автомобилем на перекрёстке улицы Волгоградская и бульвара Архитекторов", — заявили в МЧС.
Как позднее сообщили в МВД, пожарные мчались на вызов на красный свет с мигалкой и сиреной, а в это время на зелёный ехал "опель". В ведомстве уточнили, что в результате столкновения пострадали сотрудник пожарной службы и семилетний пассажир легковушки.
Ранее Лайф рассказывал, что скорая перевернулась после жёсткого столкновения с легковушкой на Кубани. Предварительно, водитель легкового авто не пропустил медицинскую машину. В аварии пострадало четыре человека.
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