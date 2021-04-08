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РФПИ начал переговоры с Германией о поставках российского "Спутника V"

Ранее глава Минздрава ФРГ сообщал, что от РФ ожидается прояснение вопроса, когда и на какое количество вакцин могут рассчитывать немцы.

8 апреля 2021, 18:06
<p>Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI</p>

Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями Правительства Германии по вопросу предварительного соглашения по поставкам вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в официальном твиттере российского препарата.

"РФПИ начал переговоры с представителями Правительства Германии о предварительном соглашении по закупкам вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.

"В Европе не всё гладко": Проживающие в Германии россияне прилетят в Москву для вакцинации "Спутником V"

"В Европе не всё гладко": Проживающие в Германии россияне прилетят в Москву для вакцинации "Спутником V"

Напомним, ранее переговоры по данному вопросу анонсировал глава Минздрава Германии. Он также отметил, что ФРГ ожидает от РФ прояснения, когда и на какое количество вакцин могут рассчитывать немцы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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