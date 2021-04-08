РФПИ начал переговоры с Германией о поставках российского "Спутника V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями Правительства Германии по вопросу предварительного соглашения по поставкам вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится в официальном твиттере российского препарата.

"РФПИ начал переговоры с представителями Правительства Германии о предварительном соглашении по закупкам вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее переговоры по данному вопросу анонсировал глава Минздрава Германии. Он также отметил, что ФРГ ожидает от РФ прояснения, когда и на какое количество вакцин могут рассчитывать немцы.

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