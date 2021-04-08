Мэр Ижевска помог освободить кошек из закрытого за долги котокафе
Животные оказались заперты в помещении из-за конфликта владельца заведения и арендодателя.
Фото © VK / "Администрация Ижевска"
Кошек из закрытого за многочисленные долги котокафе "Мяулэнд" в Ижевске освободили при личном участии мэра города Олега Бекмеметьева. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
В конце марта стало известно, что обитатели котокафе оказались запертыми в помещении из-за конфликта, возникшего между владельцем заведения и арендодателем. При этом жители города не раз обращались к властям и в полицию с просьбой оказать помощь животным.
"Главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву удалось добиться освобождения и передачи владельцам 12 кошек из котокафе "Мяулэнд". Сегодня днём при его личном участии все животные переданы хозяевам в присутствии сотрудников полиции и специалистов Главного управления ветеринарии по УР", — сказано в сообщении городской администрации.
В пресс-службе отметили, что сейчас хвостатые находятся в удовлетворительном состоянии.
Котики раздора: охранника Императорского фарфорового завода в Петербурге уволили за помощь бездомным животным
Ранее Бекмеметьев написал в "Фейсбуке", что кошкам ничего не угрожало. По его словам, с животными жестоко не обращались. Их также обеспечивали водой и кормом.
"Есть факты просрочки платежей за аренду помещения котокафе, и есть долг по коммунальным платежам. Это несоблюдение договорных отношений между арендатором и арендодателем. Общая сумма долга за семь лет юридического сотрудничества составляет более двух миллионов рублей", — написал градоначальник, подчеркнув, что конфликт можно решить исключительно в судебном порядке.
А ранее Лайф писал, что украинские ветеринары провели сложную операцию старой онкобольной лягушке. Был риск того, что пожилое земноводное не перенесёт хирургического вмешательства, которое проходило в особых условиях.
Лента новостей
Выбор редакции
Осуждённый за взяточничество бывший глава Удмуртии Соловьёв вышел из тюрьмы
Получил подарки от подписчиков и любимое лакомство: кемеровский енот Тёма отметил пятилетний юбилей — видео
Пролетела на крыше несколько метров: в Омске пожарная машина столкнулась с легковушкой — видео
СКА одержал первую победу над ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина
Никас Сафронов — о жалобе Эрмитажу на обнажённые скульптуры: Надо отличать порнографию от искусства
Комментариев: 0