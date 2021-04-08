Мэр Ижевска помог освободить кошек из закрытого за долги котокафе

Кошек из закрытого за многочисленные долги котокафе "Мяулэнд" в Ижевске освободили при личном участии мэра города Олега Бекмеметьева. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

В конце марта стало известно, что обитатели котокафе оказались запертыми в помещении из-за конфликта, возникшего между владельцем заведения и арендодателем. При этом жители города не раз обращались к властям и в полицию с просьбой оказать помощь животным.

"Главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву удалось добиться освобождения и передачи владельцам 12 кошек из котокафе "Мяулэнд". Сегодня днём при его личном участии все животные переданы хозяевам в присутствии сотрудников полиции и специалистов Главного управления ветеринарии по УР", — сказано в сообщении городской администрации.

В пресс-службе отметили, что сейчас хвостатые находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее Бекмеметьев написал в "Фейсбуке", что кошкам ничего не угрожало. По его словам, с животными жестоко не обращались. Их также обеспечивали водой и кормом.

"Есть факты просрочки платежей за аренду помещения котокафе, и есть долг по коммунальным платежам. Это несоблюдение договорных отношений между арендатором и арендодателем. Общая сумма долга за семь лет юридического сотрудничества составляет более двух миллионов рублей", — написал градоначальник, подчеркнув, что конфликт можно решить исключительно в судебном порядке.

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