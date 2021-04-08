Пентагон опроверг сообщения о его намерении отправить военные корабли в Чёрное море

В Министерстве обороны США не подтверждают, что рассматривают возможность отправки военных кораблей в Чёрное море на фоне эскалации напряжённости в Донбассе. Так в военном ведомстве прокомментировали сообщение CNN о том, что Вашингтон таким образом решил отправить "особое послание" России.

"Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

Согласно Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, США должны за две недели до предполагаемого входа кораблей в Чёрное море предупредить об этом Турцию. У CNN нет информации, поступало ли такое уведомление от Штатов.

Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

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