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Пентагон опроверг сообщения о его намерении отправить военные корабли в Чёрное море

По данным СМИ, американское военное ведомство якобы хотело таким образом дать сигнал России о том, что поддерживает Украину в вопросе о Донбассе.

8 апреля 2021, 19:52
<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/usnavy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr/Official U.S. Navy Page</a></p>

Фото: © Flickr/Official U.S. Navy Page

В Министерстве обороны США не подтверждают, что рассматривают возможность отправки военных кораблей в Чёрное море на фоне эскалации напряжённости в Донбассе. Так в военном ведомстве прокомментировали сообщение CNN о том, что Вашингтон таким образом решил отправить "особое послание" России.

"Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

"Особое послание" России: СМИ узнали о намерении США отправить военные корабли в Чёрное море

"Особое послание" России: СМИ узнали о намерении США отправить военные корабли в Чёрное море

Согласно Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, США должны за две недели до предполагаемого входа кораблей в Чёрное море предупредить об этом Турцию. У CNN нет информации, поступало ли такое уведомление от Штатов.

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.

Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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