Пентагон опроверг сообщения о его намерении отправить военные корабли в Чёрное море
По данным СМИ, американское военное ведомство якобы хотело таким образом дать сигнал России о том, что поддерживает Украину в вопросе о Донбассе.
Фото: © Flickr/Official U.S. Navy Page
В Министерстве обороны США не подтверждают, что рассматривают возможность отправки военных кораблей в Чёрное море на фоне эскалации напряжённости в Донбассе. Так в военном ведомстве прокомментировали сообщение CNN о том, что Вашингтон таким образом решил отправить "особое послание" России.
"Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.
Согласно Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, США должны за две недели до предполагаемого входа кораблей в Чёрное море предупредить об этом Турцию. У CNN нет информации, поступало ли такое уведомление от Штатов.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.
Ранее о том, что на востоке Украины возможна широкомасштабная война, заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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