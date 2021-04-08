Никас Сафронов — о жалобе Эрмитажу на обнажённые скульптуры: Надо отличать порнографию от искусства

Известный российский художник Никас Сафронов в беседе с Лайфом прокомментировал жалобу о пагубном влиянии выставленных обнажённых скульптур на юных посетителей, полученную Государственным Эрмитажем.

"Люди не возмущались этим даже во времена инквизиции, когда был запрет. Эти исторические скульптуры, эти великие произведения искусства прошли огромное количество людей — от Пушкина и Достоевского до наших дней, — и никто из них не возмутился", — сказал Сафронов.

По мнению художника, подобная жалоба была бы актуальна в советское время, когда в стране существовала строгая цензура, а такие понятия, как порнография и эротика, отсутствовали в принципе. Деятель искусства отметил, что сегодня молодёжь свободна в своём выборе и прежде всего в школах должна соблюдаться этика обучения. Нужно заниматься образованием детей, а не вводить запреты, подчеркнул он.

"Надо отличать порнографию от искусства. Я считаю, что это было и должно быть, а подобные заявления попахивают инквизицией. Я не думаю, что из Эрмитажа — музея, который прошёл огромную историю, просуществовал огромное количество лет и вызывал восхищение у миллионов людей, вдруг скульптуры надо закрыть в отдельный зал", — заявил Сафронов.

Художник пояснил, что из-за такого запрета у людей возникнет ещё большее любопытство и чувство интриги в связи с чем-то, скрытым от глаз, и, как следствие, изначально неправильное восприятие произведений великих мастеров. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что россиянам не стоит уподобляться "диким влияниям, которые идут с Запада".

"Этот бред и глупости не нужно поощрять. Я считаю, что искусство должно быть. Нас воспитывали на этих великих произведениях, и мы не испортились. На сегодняшний день мы творим и продолжаем традиции великих мастеров прошлого", — подытожил Никас Сафронов.

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