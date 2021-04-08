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Писательница Алексиевич рассказала, что пишет книгу о событиях в Белоруссии

Она отметила, что граждане республики живут "между двумя опасностями — Лукашенко и Россией".

8 апреля 2021, 19:02
<p>Светлана Алексиевич. Фото © ТАСС / EPA</p>

Светлана Алексиевич. Фото © ТАСС / EPA

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич заявила, что пишет книгу о событиях в родной республике, которые произошли после президентских выборов. Она отметила, что получает много звонков и сообщений, в которых люди делятся с ней воспоминаниями. Об этом автор рассказала в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

"Да, [Антон Павлович] Чехов сказал, что задача литературы — ставить диагноз", — сказала Алексиевич, отвечая на вопрос, пишет ли она книгу о событиях в Белоруссии.

При этом писательница уточнила, что белорусы живут "между двумя опасностями — Лукашенко и Россией". Кроме того, она рассказала о желании создать независимую процветающую страну.

Писательница Алексиевич раскрыла, при каком условии вернётся в Белоруссию

Писательница Алексиевич раскрыла, при каком условии вернётся в Белоруссию

"Но как? Я писательница, не политик, в моей книге я ищу ответ на этот вопрос", — подчеркнула Алексиевич.

Она добавила, что жители Белоруссии стремились к "своего рода ненасильственной революции". По словам писательницы, участники протестов "хотели этого добиться без пролития крови".

Напомним, Алексиевич покинула Белоруссию и выехала в Германию в сентябре прошлого года. Она находится в ФРГ по линии Германской службы академических обменов.

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Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Рабочие главных предприятий страны стали выходить на забастовки. Однако через несколько месяцев протестная активность в республике снизилась, теперь отмечаются только малочисленные митинги в выходные дни.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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