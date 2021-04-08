В Британии одного из богатейших людей страны убили в его особняке

В Великобритании убили 83-летнего миллионера Ричарда Саттона — одного из богатейших людей страны. Как сообщает Sky News, преступление было совершено вечером 7 апреля в особняке бизнесмена, расположенном в графстве Дорсет. Пострадала 60-летняя жена миллионера — она также получила ножевое ранение. С места происшествия её госпитализировали в критическом состоянии.

Как уточнили в местной полиции, по подозрению в совершении убийства задержан один человек — 34-летний мужчина.

Ричард Саттон являлся владельцем сети гостиниц. У его семьи также много недвижимости и ферм по всей стране. По подсчётам журналистов, империя Саттонов оценивается в 301 млн фунтов стерлингов, что около 415 млн долларов, или 31 миллиарда рублей. В компании Sir Richard Sutton Ltd, которая принадлежала Саттону, отметили, что он был заботливым и щедрым человеком, относился к своим сотрудникам как к семье.

Ранее сообщалось, что американский актёр Уолтер Олкевич, известный по ролям в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет в своём доме в Лос-Анджелесе.

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