СКА одержал первую победу над ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина

Для СКА четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА мог стать последним в этом сезоне, проиграй его петербуржцы. Удручающие 0-3 в серии не оставляли подопечным Валерия Брагина иных вариантов, кроме как с первых минут игры большими силами идти вперёд, в надежде сломить московских армейцев быстрым голом, а ещё лучше двумя.

И петербуржцы своего добились: на шестой минуте Линден Вей со второй попытки всё-таки пробил Ларса Юханссона.

Хозяева в первом периоде вдвое перебросали москвичей, однако вторую шайбу сотворили уже во втором отрезке игры: Мальте Стрёмвалль грамотно подставил клюшку под пас Оскара Фантенберга.

ЦСКА вернулся в игру в начале третьей двадцатиминутки после отличного броска Максима Шалунова.

Пропустив, хозяева тактически грамотно сыграли по счёту, при этом здорово помогая своему голкиперу Магнусу Хелльбергу, ловя выстрелы гостей и не забывая время от времени напрягать вратаря москвичей.

ЦСКА, конечно же, не был заинтересован в пятом матче с петербуржцами и пытался закончить серию с этой игрой. Однако у армейцев из столицы мало что получалось в атаке, а заменив на последней минуте вратаря на шестого полевого игрока, красно-синие получили от Василия Подколзина гол в пустые ворота — 3:1!

Таким образом, после трёх подряд поражений (0:3; 0:2; 2:5) СКА забирает четвёртую игру, сокращает счёт в серии (1-3) и возвращает армейское противостояние в Москву на шестой матч, который пройдёт на "ЦСКА-арене" 10 апреля.

КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал

СКА — ЦСКА — 3:1 (1:0; 1:0; 1:1), в серии — 1-3

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