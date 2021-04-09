Две новые российские вакцины от ковида прошли испытания на приматах
Никаких побочных эффектов выявлено не было, успех позволит провести тесты препарата уже на людях.
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В Сочи на приматах провели доклинические испытания двух новых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы.
"На приматах проведено тестирование двух новых российских вакцин от коронавируса, которые находятся в стадии разработки", — приводит её слова ТАСС.
Карал-оглы уточнила, что обезьянам ввели препарат с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для того, чтобы изучить иммуногенность. Эти испытания позволят определить титр антител, вырабатываемых при вакцинации.
Никаких побочных эффектов при проведении испытаний не выявлено. Сыворотки приматов направили разработчикам, и после успешных доклинических испытаний препараты будут протестированы на людях.
"Поскольку обезьяна — лабораторный двойник человека, то данные, полученные от испытаний на приматах, с минимальной коррекцией можно перенести на людей", — объяснила Карал-оглы.
Ранее в центре "Вектор" сообщили, что вакцина "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации.
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