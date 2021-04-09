Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Две новые российские вакцины от ковида прошли испытания на приматах

Никаких побочных эффектов выявлено не было, успех позволит провести тесты препарата уже на людях.

9 апреля 2021, 05:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Сочи на приматах провели доклинические испытания двух новых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской приматологии Джина Карал-оглы.

"На приматах проведено тестирование двух новых российских вакцин от коронавируса, которые находятся в стадии разработки", — приводит её слова ТАСС.

Карал-оглы уточнила, что обезьянам ввели препарат с последующей оценкой клинического статуса и отбором проб крови в динамике для того, чтобы изучить иммуногенность. Эти испытания позволят определить титр антител, вырабатываемых при вакцинации.

Опрос показал, какой вакцине от коронавируса россияне доверяют больше

Опрос показал, какой вакцине от коронавируса россияне доверяют больше

Никаких побочных эффектов при проведении испытаний не выявлено. Сыворотки приматов направили разработчикам, и после успешных доклинических испытаний препараты будут протестированы на людях.

"Поскольку обезьяна — лабораторный двойник человека, то данные, полученные от испытаний на приматах, с минимальной коррекцией можно перенести на людей", — объяснила Карал-оглы.

Ранее в центре "Вектор" сообщили, что вакцина "Эпиваккорона" полностью подходит для ревакцинации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1