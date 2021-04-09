Врач рассказала о самом полезном способе приготовления яиц: холестерина можно не бояться

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов рассказала о самом полезном способе приготовления яиц. По её словам, ВОЗ не ставит ограничений по употреблению этого продукта за день или неделю. Однако при этом не стоит выходить за личные нормы по килокалориям, а также необходимо учитывать баланс белков, жиров и углеводов в рационе. В одном варёном яйце среднего размера содержится 5,51 грамма белка и 68 килокалорий.

На своей странице в "Инстаграме" Деккер порекомендовала не варить и не жарить яйца долго, поскольку белок из них будет усваиваться хуже. Поэтому лучше приготовить яйцо всмятку или яичницу-глазунью.

Кроме того, не стоит есть одно и то же блюдо из яиц каждый день на завтрак, так как из-за однообразия риск сорваться и съесть что-то вредное повышается. Врач призвала включать в рацион разные виды яиц: куриные, утиные, перепелиные, гусиные. Она добавила, что не стоит избегать яиц из-за так называемого плохого холестерина.

"80 процентов холестерина вырабатывается в печени. И только 20 процентов зависит от питания. Поэтому употребление яиц не повышает уровень "плохого" холестерина", — подчеркнула диетолог.

Возраст курицы-несушки не влияет на качество яиц, заверила диетолог. Она также опровергла миф о вреде желтка, объяснив, что в нём содержится лецитин, нормализующий метаболизм.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл худший способ приготовления яиц. Он считает, что любая колбаса, обжаренная вместе с данным продуктом, делает это блюдо вредным.

Авторы