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ЦБ решил дать россиянам возможность блокировать онлайн-операции по счетам

С подобной инициативой ранее выступил Общероссийский народный фронт, в ЦБ РФ решили её не только поддержать, но и расширить.

9 апреля 2021, 03:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Банк России планирует обязать коммерческие банки ограничивать онлайн-операции по счетам граждан, если те изъявят такое желание. Главная цель — защита граждан от мошенников, заявляют в регуляторе.

В феврале с подобной инициативой выступил Общероссийский народный фронт, пишут "Известия". Но там предлагали это сделать только для пенсионеров — оставить по их счетам лишь такие операции, как входящий перевод, снятие наличных, оплату в магазинах. ЦБ же пошёл дальше и решил распространить предложение на другие возраста. Блокировка онлайн-операций не даст мошенникам удалённо списывать деньги со счетов россиян.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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