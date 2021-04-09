ЦБ решил дать россиянам возможность блокировать онлайн-операции по счетам
С подобной инициативой ранее выступил Общероссийский народный фронт, в ЦБ РФ решили её не только поддержать, но и расширить.
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Банк России планирует обязать коммерческие банки ограничивать онлайн-операции по счетам граждан, если те изъявят такое желание. Главная цель — защита граждан от мошенников, заявляют в регуляторе.
В феврале с подобной инициативой выступил Общероссийский народный фронт, пишут "Известия". Но там предлагали это сделать только для пенсионеров — оставить по их счетам лишь такие операции, как входящий перевод, снятие наличных, оплату в магазинах. ЦБ же пошёл дальше и решил распространить предложение на другие возраста. Блокировка онлайн-операций не даст мошенникам удалённо списывать деньги со счетов россиян.
Ранее россиян предупредили об очередной схеме мошенничества: злоумышленники переключились на банковские вклады. Они создают лжестраницы финансовых организаций в Интернете.
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