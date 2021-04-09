ЦБ решил дать россиянам возможность блокировать онлайн-операции по счетам

В феврале с подобной инициативой выступил Общероссийский народный фронт, пишут "Известия". Но там предлагали это сделать только для пенсионеров — оставить по их счетам лишь такие операции, как входящий перевод, снятие наличных, оплату в магазинах. ЦБ же пошёл дальше и решил распространить предложение на другие возраста. Блокировка онлайн-операций не даст мошенникам удалённо списывать деньги со счетов россиян.