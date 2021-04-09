Глава ДНР назвал нелепой просьбу Зеленского взять Украину в НАТО побыстрее

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал нелепым призыв президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее принять Незалежную в НАТО, чтобы закончить военный конфликт в Донбассе. Одного желания украинского лидера мало, отметил Пушилин в интервью газете "Известия".

"Заявление про НАТО — нелепое. Здесь желания только лично Зеленского, увы, мало", — сказал Пушилин.

Глава ДНР напомнил о правилах вступления в Североатлантический альянс. В частности, у стран-кандидатов не должно быть этнических, территориальных и политических конфликтов. По его мнению, о вступлении в НАТО следует спросить жителей Украины, которые "больше Зеленского понимают, какие риски несёт вступление в альянс".

"Хотелось бы верить, что они (жители Украины. — Прим. Лайфа) понимают регламент процесса присоединения к НАТО страны, у которой есть незаконченные конфликты", — подчеркнул Пушилин.

Также он добавил, что визиты Зеленского на линию соприкосновения в Донбассе не создают перспектив для урегулирования ситуации в регионе. Пушилин полагает, что Киев ставит военный метод во главу угла в решении конфликта.

Ранее Денис Пушилин заявлял, что Донбасс не хочет войны с Киевом и не намерен её начинать. Он также рассказывал, что необходимости во всеобщей мобилизации в ДНР сейчас нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

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