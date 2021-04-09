Сорванные крыши, поваленные деревья: на Петропавловск-Камчатский обрушился ураганный ветер

На Петропавловск-Камчатский обрушился ураганный ветер. В акваториях Охотского моря и Тихого океана у берегов Камчатки на 8–9 апреля объявлено штормовое предупреждение. К полуострову подошёл мощный циклон с сильными осадками.







Местные жители рассказывают в соцсетях о разрушительных последствиях циклона. В городе из-за сильного ветра падали деревья, разрушалась кровля и фасады зданий. Из-за стихии кое-где оборваны электропровода.

Из-за штормового ветра занятия в школах Петропавловска-Камчатского 9 апреля были отменены. По данным синоптиков, в течение пятницы ветер будет постепенно стихать. Экстренные службы ликвидируют последствия урагана.

Ранее Лайф рассказывал, как на Камчатке парапланерист неудачно приземлился на деревья и сломал позвоночник. Это случилось из-за сильного порыва ветра. Пострадавшего эвакуировали с 500-метровой высоты.

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