Сорванные крыши, поваленные деревья: на Петропавловск-Камчатский обрушился ураганный ветер
Мощные порывы достигали скорости 30 м/с. Власти краевого центра приняли решение отменить 9 апреля занятия в школах.
Фото © "КАМЧАТКА-ИНФОРМ"
На Петропавловск-Камчатский обрушился ураганный ветер. В акваториях Охотского моря и Тихого океана у берегов Камчатки на 8–9 апреля объявлено штормовое предупреждение. К полуострову подошёл мощный циклон с сильными осадками.
Местные жители рассказывают в соцсетях о разрушительных последствиях циклона. В городе из-за сильного ветра падали деревья, разрушалась кровля и фасады зданий. Из-за стихии кое-где оборваны электропровода.
Из-за штормового ветра занятия в школах Петропавловска-Камчатского 9 апреля были отменены. По данным синоптиков, в течение пятницы ветер будет постепенно стихать. Экстренные службы ликвидируют последствия урагана.
Ранее Лайф рассказывал, как на Камчатке парапланерист неудачно приземлился на деревья и сломал позвоночник. Это случилось из-за сильного порыва ветра. Пострадавшего эвакуировали с 500-метровой высоты.
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