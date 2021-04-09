"Рассказывает гадости про умершего отца": Брата Тюльпановой возмутили её слова про "странную семью"

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова недавним скандальным интервью в ютуб-шоу "Алёна, блин!" задела теперь ещё и своего брата. Владислав оказался возмущён словами девушки о том, что у неё странная семья. Он уверен, что та распускает слухи об отце, деде и о нём самом. Блогер обратился к адвокату, чтобы "обелить свою репутацию".

"Это как бы её личное дело. Единственное, что я прошу, — это меня хотя бы не касаться. Мне спокойнее дистанцироваться. Милана делает всё, что она считает нужным, говорит всё, что хочет, но уже без меня и без тех людей, которые с ней раньше общались", — приводит "360" слова Тюльпанова.

Он считает, что сестра его оклеветала словами о том, что Владислав пошёл по стопам своего деда и якобы был замечен в каком-то воровстве. Адвокат Виталий Бородин ведёт подготовку официального обращения в Роскомнадзор, чтобы эту программу попробовать снять с "Ютуба". В свою очередь Милана Тюльпанова сообщила "360", что если брат считает нужным обращаться в Роскомнадзор, "то пускай это делает".

"Я не знаю, что он счёл некорректным и как это интерпретируется в его сознании", — сказала блогерша.

Ранее бывший любовник Миланы Тюльпановой Евгений, с которым она сыграла свадьбу на Мальдивах, рассказал Лайфу о проблемах девушки и нездоровой атмосфере в её семье.

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