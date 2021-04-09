Россиян предупредили о масштабной кибератаке на банковские счета в мае

Эксперты в сфере кибербезопасности предупредили о грядущей масштабной атаке на счета россиян. Это может произойти уже в майские праздники, поэтому гражданам следует быть внимательными, сообщают "Известия".

Как рассказали изданию в компании DeviceLock, в Даркнете за 30 тысяч долларов был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, киберпреступники воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях. Отмечается, что с высокой долей вероятности покупателем стал выходец из стран СНГ.

Отмечается, что кибератаке могут подвергнуться владельцы счетов с наибольшим остатком, а также подключённым онлайн-банкингом, данные о них уже собраны или будут получены путём "пробива" клиентов. К подобной атаке злоумышленники готовятся около месяца, следовательно, нападения стоит ожидать в предстоящие майские праздники, когда большинство жителей страны ослабят контроль над своими банковскими счетами, полагают эксперты. Для защиты от подобного рода атак специалисты рекомендуют переключить авторизацию с SMS- на push-уведомления и установить лимиты на переводы и запрет операций за рубежом.

Ранее консультант по безопасности объяснил принцип работы банковских мошенников. По его словам, злоумышленники часто пользуются психологией и давят на человека в экстремальной ситуации.

Авторы