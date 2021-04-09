Премьер Саксонии заявил о доверии российской вакцине "Спутник V"
Политик считает, что в период недостатка препаратов Германия должна использовать все доступные. При этом он уверен, что в России способны создать мощную вакцину.
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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер рассказал, что использует свой визит в Москву в конце апреля, чтобы перенять опыт России в борьбе с пандемией. При этом планируется, что политик обсудит вопрос исследования различных вакцин от коронавируса.
"Когда речь идёт о здоровье, медицине и вакцинах, многое зависит от доверия. Россия — великая страна науки, и я не сомневаюсь, что там способны создать мощную вакцину. Сейчас у нас есть проблема с производительностью, и мы будем рады привить как можно больше людей, если достаточное количество вакцин будет доступно", — заявил Кречмер "Известиям".
"В Европе не всё гладко": Проживающие в Германии россияне прилетят в Москву для вакцинации "Спутником V"
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V". Германия теперь ожидает от РФ прояснения вопроса, когда и на какое количество вакцин можно рассчитывать.
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