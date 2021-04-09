Премьер Саксонии заявил о доверии российской вакцине "Спутник V"

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер рассказал, что использует свой визит в Москву в конце апреля, чтобы перенять опыт России в борьбе с пандемией. При этом планируется, что политик обсудит вопрос исследования различных вакцин от коронавируса.

"Когда речь идёт о здоровье, медицине и вакцинах, многое зависит от доверия. Россия — великая страна науки, и я не сомневаюсь, что там способны создать мощную вакцину. Сейчас у нас есть проблема с производительностью, и мы будем рады привить как можно больше людей, если достаточное количество вакцин будет доступно", — заявил Кречмер "Известиям".