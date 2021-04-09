Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Премьер Саксонии заявил о доверии российской вакцине "Спутник V"

Политик считает, что в период недостатка препаратов Германия должна использовать все доступные. При этом он уверен, что в России способны создать мощную вакцину.

9 апреля 2021, 00:42
<p>Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI</p>

Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер рассказал, что использует свой визит в Москву в конце апреля, чтобы перенять опыт России в борьбе с пандемией. При этом планируется, что политик обсудит вопрос исследования различных вакцин от коронавируса.

"Когда речь идёт о здоровье, медицине и вакцинах, многое зависит от доверия. Россия — великая страна науки, и я не сомневаюсь, что там способны создать мощную вакцину. Сейчас у нас есть проблема с производительностью, и мы будем рады привить как можно больше людей, если достаточное количество вакцин будет доступно", — заявил Кречмер "Известиям".

"В Европе не всё гладко": Проживающие в Германии россияне прилетят в Москву для вакцинации "Спутником V"

"В Европе не всё гладко": Проживающие в Германии россияне прилетят в Москву для вакцинации "Спутником V"

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан анонсировал переговоры с Россией о поставках "Спутника V". Германия теперь ожидает от РФ прояснения вопроса, когда и на какое количество вакцин можно рассчитывать.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Матвиенко заявила, что Россия раньше многих стран может вступить в "новое, постковидное время"

вчера в 23:08

Меркель призвала Путина отказаться от стягивания российских войск к границе с Украиной

вчера в 18:38

В Госдепе объяснили прагматизмом резкие слова Байдена в адрес России

сегодня в 01:44

Россиян предупредили о грядущем повышении цен на соусы и майонез

сегодня в 01:28

"Рассказывает гадости про умершего отца": Брата Тюльпановой возмутили её слова про "странную семью"

сегодня в 01:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1