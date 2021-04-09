"Сатанинские" кроссовки решено изъять из продажи и вернуть покупателям деньги

Продавец нашумевших "сатанинских" кроссовок с подвеской-пентаграммой и "каплей крови в подошве" решил отозвать их из продажи. Поводом для этого стало решение компании Nike подать иск в суд. Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на компанию MSCHF, покупателям будет возмещена полная стоимость.

Как производитель намерен возвращать уже распроданную обувь, пока не известно. Все 666 пар ушли в частные руки практически мгновенно после старта продаж, несмотря на высокую цену — 1018 долларов.

Напомним, американский рэпер Lil Nas X поместил на язычок кроссовок Satan Shoes (представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97) изображение пентаграммы, а также вшил в подошву капсулу с красными чернилами и якобы с каплей человеческой крови. В компании MSCHF заявляли, что кровь, используемая для оформления обуви, была взята у одного из сотрудников. Nike сразу открестилась от коллекции, обвинив MSCHF в нарушении прав на товарный знак.

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