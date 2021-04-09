Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Сатанинские" кроссовки решено изъять из продажи и вернуть покупателям деньги

666 пар жуткой обуви "с кровью" выпустил американский рэпер Lil Nas X. Новость об их продаже вызвала общественный резонанс.

9 апреля 2021, 00:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/saint/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">saint</a></p>

Фото © Twitter / saint

Продавец нашумевших "сатанинских" кроссовок с подвеской-пентаграммой и "каплей крови в подошве" решил отозвать их из продажи. Поводом для этого стало решение компании Nike подать иск в суд. Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на компанию MSCHF, покупателям будет возмещена полная стоимость.

Как производитель намерен возвращать уже распроданную обувь, пока не известно. Все 666 пар ушли в частные руки практически мгновенно после старта продаж, несмотря на высокую цену — 1018 долларов.

"Люди идут к разврату и пошлости": Стилист Лисовец объяснил интерес к "кроссовкам Сатаны"

"Люди идут к разврату и пошлости": Стилист Лисовец объяснил интерес к "кроссовкам Сатаны"

Напомним, американский рэпер Lil Nas X поместил на язычок кроссовок Satan Shoes (представляют собой модифицированные кроссовки Nike Air Max 97) изображение пентаграммы, а также вшил в подошву капсулу с красными чернилами и якобы с каплей человеческой крови. В компании MSCHF заявляли, что кровь, используемая для оформления обуви, была взята у одного из сотрудников. Nike сразу открестилась от коллекции, обвинив MSCHF в нарушении прав на товарный знак.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Люди идут к разврату и пошлости": Стилист Лисовец объяснил интерес к "кроссовкам Сатаны"

30 марта, 14:32

"Готовы к полётику?" Джиган арендовал частный самолёт, чтобы улететь с семьёй в Турцию — видео

вчера в 17:01

Премьер Саксонии заявил о доверии российской вакцине "Спутник V"

сегодня в 00:42

Россиян предупредили о грядущем повышении цен на соусы и майонез

сегодня в 01:28

"Рассказывает гадости про умершего отца": Брата Тюльпановой возмутили её слова про "странную семью"

сегодня в 01:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1