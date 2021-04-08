Facebook и Instagram восстановили работу после глобальных сбоев

Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после недавних сбоев. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Как сообщалось ранее, сбой в работе популярных соцсетей произошёл после полуночи по московскому времени. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы в работе сервисов. Не было возможности получить доступ к аккаунтам, были проблемы со входом на сайты социальных сетей.