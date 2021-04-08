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Facebook и Instagram восстановили работу после глобальных сбоев

Ранее пользователи в разных частях мира жаловались на проблемы со входом в аккаунты. У некоторых не получалось даже зайти на сайты платформ.

8 апреля 2021, 23:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после недавних сбоев. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Как сообщалось ранее, сбой в работе популярных соцсетей произошёл после полуночи по московскому времени. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы в работе сервисов. Не было возможности получить доступ к аккаунтам, были проблемы со входом на сайты социальных сетей.

Роскомнадзор привлечёт к ответственности Facebook, Twitter и Google, если они не сообщат о локализации данных

Роскомнадзор привлечёт к ответственности Facebook, Twitter и Google, если они не сообщат о локализации данных

Напомним, в начале апреля стало известно, что личные данные более чем полумиллиарда пользователей Facebook попали в открытый доступ. Среди них оказался и основатель соцсети Марк Цукерберг.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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