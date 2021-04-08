Глобальный сбой: пользователи по всему миру не могут получить доступ к Facebook и Instagram
В случае с первым у некоторых появляется сообщение о том, что в администрации соцсети знают о проблеме и пытаются решить её как можно быстрее.
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В работе социальной сети Facebook, а также принадлежащей этой компании соцсети Instagram произошёл массовый сбой. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к аккаунтам. У некоторых сайты двух платформ вовсе не открываются.
Так, при попытке открыть Facebook некоторые пользователи видят сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы всё починить как можно быстрее". Судя по отзывам, большинство пользователей испытывают проблемы именно с доступом к сайту. Примерно треть не может войти в свои аккаунты.
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В случае с "Инстаграмом" же две трети жалоб приходится на проблемы с загрузкой, примерно треть — на проблемы со входом в аккаунт. Причём такая ситуация с обеими соцсетями наблюдается в разных частях мира: в США, Канаде, Чехии, Греции, Бразилии, Новой Зеландии, странах Европы и других.
Ранее Лайф рассказывал, что личные данные более чем полумиллиарда пользователей Facebook попали в открытый доступ. Среди них оказался и основатель соцсети Марк Цукерберг.
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