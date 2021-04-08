Президент Латвии попал в аварию, а виноваты его же телохранители
Volkswagen Touareg протаранил сзади Lexus, в котором ехал глава государства — автомобиль охранников не успел затормозить. На графике лидера страны это не сказалось.
Фото © ТАСС / EPA
Автомобиль президента Латвии Эгилса Левитса попал в аварию в Риге. ДТП произошло на перекрёстке улиц Маза Нометню и Лиепаяс. Как сообщили в канцелярии главы государства, в Lexus LS Левитса врезался автомобиль его охраны. Латвийский лидер в результате аварии не пострадал.
Фото © Delfi
"В результате резкого торможения произошло небольшое столкновение Lexus и Volkswagen Touareg, в котором находилась охрана президента. Авария незначительная, президент не пострадал", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о ДТП передана Госполиции, на рабочем графике президента страны этот инцидент не отразился.
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