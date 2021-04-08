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Президент Латвии попал в аварию, а виноваты его же телохранители

Volkswagen Touareg протаранил сзади Lexus, в котором ехал глава государства — автомобиль охранников не успел затормозить. На графике лидера страны это не сказалось.

8 апреля 2021, 20:59
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Автомобиль президента Латвии Эгилса Левитса попал в аварию в Риге. ДТП произошло на перекрёстке улиц Маза Нометню и Лиепаяс. Как сообщили в канцелярии главы государства, в Lexus LS Левитса врезался автомобиль его охраны. Латвийский лидер в результате аварии не пострадал.

Фото © Delfi

Фото © Delfi

"В результате резкого торможения произошло небольшое столкновение Lexus и Volkswagen Touareg, в котором находилась охрана президента. Авария незначительная, президент не пострадал", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация о ДТП передана Госполиции, на рабочем графике президента страны этот инцидент не отразился.

Ранее сообщалось, что блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева лишилась любимого "ламборгини", когда инспекторы подсчитали её штрафы всего за три месяца. Однако вскоре она оплатила большую часть квитанций и спорткар ей вернули.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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