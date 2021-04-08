Госдеп обвинил Россию в нестабильности отношений Москвы и Вашингтона

Именно Россия якобы "привнесла нестабильность" в отношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов. По его мнению, Москва в том числе занималась "злонамеренной деятельностью".

"Мы можем и будем в более широком смысле стремиться к стабильным и предсказуемым отношениям. До настоящего момента именно российское правительство, Кремль привносил эту нестабильность в отношения, в том числе и через злонамеренную деятельность", — сказал Прайс.

По его мнению, американский президент Джо Байден ясно дал понять, что будет продолжать привлекать Москву к ответственности.

"Президент Байден очень чётко дал понять, что Россия будет привлечена к ответственности. Президент Байден — человек слова. Я думаю, что вы столкнётесь с ещё одним напоминанием об этом", — резюмировал Прайс.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Вашингтон проводит в отношении Москвы тупиковую, или даже "тупую" линию. С его мнением согласились и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что министр, как всегда, меток в формулировках.

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