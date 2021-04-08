Госдеп обвинил Россию в нестабильности отношений Москвы и Вашингтона
Власти США считают, что дали РФ понять, что случится, если она "продолжит идти по этой дороге". Нынешнего президента Штатов Джо Байдена там назвали человеком слова.
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Именно Россия якобы "привнесла нестабильность" в отношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов. По его мнению, Москва в том числе занималась "злонамеренной деятельностью".
"Мы можем и будем в более широком смысле стремиться к стабильным и предсказуемым отношениям. До настоящего момента именно российское правительство, Кремль привносил эту нестабильность в отношения, в том числе и через злонамеренную деятельность", — сказал Прайс.
По его мнению, американский президент Джо Байден ясно дал понять, что будет продолжать привлекать Москву к ответственности.
"Президент Байден очень чётко дал понять, что Россия будет привлечена к ответственности. Президент Байден — человек слова. Я думаю, что вы столкнётесь с ещё одним напоминанием об этом", — резюмировал Прайс.
Ранее США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и заявили о решении назначить специального посланника по этому проекту. Кроме того, Bloomberg узнал, что Белый дом изучает возможность выслать российских дипломатов, которых Вашингтон сочтёт сотрудниками разведки.
В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Вашингтон проводит в отношении Москвы тупиковую, или даже "тупую" линию. С его мнением согласились и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что министр, как всегда, меток в формулировках.
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