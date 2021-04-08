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Госдеп обвинил Россию в нестабильности отношений Москвы и Вашингтона

Власти США считают, что дали РФ понять, что случится, если она "продолжит идти по этой дороге". Нынешнего президента Штатов Джо Байдена там назвали человеком слова.

8 апреля 2021, 20:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Именно Россия якобы "привнесла нестабильность" в отношения Москвы и Вашингтона. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов. По его мнению, Москва в том числе занималась "злонамеренной деятельностью".

"Мы можем и будем в более широком смысле стремиться к стабильным и предсказуемым отношениям. До настоящего момента именно российское правительство, Кремль привносил эту нестабильность в отношения, в том числе и через злонамеренную деятельность", — сказал Прайс.

По его мнению, американский президент Джо Байден ясно дал понять, что будет продолжать привлекать Москву к ответственности.

"Президент Байден очень чётко дал понять, что Россия будет привлечена к ответственности. Президент Байден — человек слова. Я думаю, что вы столкнётесь с ещё одним напоминанием об этом", — резюмировал Прайс.

Ранее США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и заявили о решении назначить специального посланника по этому проекту. Кроме того, Bloomberg узнал, что Белый дом изучает возможность выслать российских дипломатов, которых Вашингтон сочтёт сотрудниками разведки.

"Готовы к худшим сценариям": В Кремле не удивятся высылке российских дипломатов из США

"Готовы к худшим сценариям": В Кремле не удивятся высылке российских дипломатов из США

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Вашингтон проводит в отношении Москвы тупиковую, или даже "тупую" линию. С его мнением согласились и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что министр, как всегда, меток в формулировках.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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