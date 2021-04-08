Водитель Infinity протаранил две машины, а потом устроил искромётную езду на трёх колёсах — видео
Лайф проследил передвижение "подбитого" автомобиля по камерам наблюдения. Судя по этим кадрам, сидящий за рулём человек вёл себя не совсем адекватно.
Водитель Infinity протаранил две машины, а потом устроил искромётную езду на трёх колёсах. Видео © LiFE
В Санкт-Петербурге водитель автомобиля марки Infinity устроил по-настоящему искромётную езду, причём буквально. Искры сыпались из-под его машины, потому что она осталась на трёх колёсах: одно из передних фактически было потеряно во время аварии — волочилось, повиснув на рычаге.
По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, примерно в 2:30 7 апреля по улице Некрасова, 1 белый Infinity врезался в припаркованные Volvo и Audi. На кадрах, которые запечатлели камеры наблюдения, видно, что случилось это после поворота.
Выехав на улицу, водитель вдруг резко ускорился, направляясь прямо в другие автомобили. Протаранив их, он некоторое время приходил в себя. Затем немного отъехал, остановился, осмотрелся и решил продолжить движение. Доехав на трёх колёсах до нужного ему места, водитель поставил машину у обочины и ушёл.
По данным Лайфа, автомобиль зарегистрирован на Илая Б. — бизнесмена и эксперта в области туристического бизнеса. Кто был за рулём, предстоит установить полиции.
Ранее Лайф рассказывал, что скорая перевернулась после жёсткого столкновения с легковушкой на Кубани. По предварительным данным, водитель легкового авто не пропустил медицинскую машину. В аварии пострадало четыре человека.
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