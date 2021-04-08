СМИ: Два игрока тульского "Арсенала" пригрозили проломить головы тренерам ЦСКА

Игроки тульского "Арсенала" Гиа Григалава и Гурам Аджоев после матча 1/4 финала Кубка России пригрозили "проломить головы" тренерам ЦСКА, сообщает "Чемпионат". По данным издания, это случилось в подтрибунном помещении Центрального стадиона. Отмечается, что конфликт вскоре был погашен, футболистов оттащили от тренеров.

"Они обещали им "проломить головы", — заявил собеседник издания.

Спортивный юрист Артём Пацев в интервью sports.ru заявил, что если инцидент действительно имел место, то Григалаву и Аджоева могут дисквалифицировать на два года. Не исключено и "возбуждение обычного уголовного дела с квалификацией в зависимости от обстоятельств случившегося".

Григалава вышел в стартовом составе и был заменён на 90-й минуте. А Аджоев просидел на скамейке запасных. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу ЦСКА. "Арсенал" забил первый мяч, однако на 48-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов восстановил равенство. На 55-й минуте "Арсенал" остался в меньшинстве, и на 86-й минуте второй гол от ЦСКА забил Марио Фернандес.

Напомним о другом недавнем скандале, который связан с футболом. Однако там угрозами дело не закончилось. Роман Широков избил арбитра во время любительского матча в августе. Экс-игроку сборной России не понравилось то, что судья назначил пенальти в пользу команды соперника, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью.

В декабре суд вынес Широкову наказание — 100 часов общественных работ за избиение арбитра. А вот Данченков настаивал на более жёстком вердикте и добивался переквалификации статьи — с лёгкого причинения вреда здоровью до покушения на убийство.

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