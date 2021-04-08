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Стрельба в Техасе: ранения получили шесть человек

Преступник открыл огонь в производственном здании. Он пока находится на свободе, весь прилегающий район оцеплен.

8 апреля 2021, 21:06
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/KBTXRusty/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KBTXRusty </a></p>

Фото © Twitter / KBTXRusty

В городе Брайан в американском штате Техас неизвестный открыл стрельбу по людям. По данным телеканала KBTX, ранено шесть человек, некоторые из них в критическом состоянии.

Стрелка поймать пока не удалось. Огонь он открыл в промышленном здании, и вся прилегающая местность сейчас оцеплена. Находящаяся неподалёку школа закрыта. Каких-то других подробностей пока не известно.

Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде

Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в пассажирском поезде

Это уже далеко не первый подобный случай за последние дни. Ранее в округе Фредерик в американском штате Мэриленд были застрелены три человека.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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