Стрельба в Техасе: ранения получили шесть человек

В городе Брайан в американском штате Техас неизвестный открыл стрельбу по людям. По данным телеканала KBTX, ранено шесть человек, некоторые из них в критическом состоянии.

Scene outside shooting incident in Bryan, Texas pic.twitter.com/TJp8ZKwM6h — 𝕋𝕣𝕒𝕧𝕚𝕤 𝕃. 𝔹𝕣𝕠𝕨𝕟 (@Travis_L_Brown) April 8, 2021

Стрелка поймать пока не удалось. Огонь он открыл в промышленном здании, и вся прилегающая местность сейчас оцеплена. Находящаяся неподалёку школа закрыта. Каких-то других подробностей пока не известно.

Это уже далеко не первый подобный случай за последние дни. Ранее в округе Фредерик в американском штате Мэриленд были застрелены три человека.

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