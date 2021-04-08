Премьер Италии назвал Эрдогана диктатором из-за "униженной" главы Еврокомиссии

Урсуле фон дер Ляйен не хватило кресла на встрече с Эрдоганом. Видео © Twitter / SLagodinsky

Премьер-министр Италии Марио Драги выступил с резкой критикой в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана. Поводом для этого стал инцидент в Анкаре на встрече турецкого лидера с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Ранее в Сети появилось видео, где организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй — Эрдоган. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

"Я совершенно не разделяю поведение Эрдогана в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считаю его неподобающим, и мне жаль, что глава ЕК была унижена", — заявил Марио Драги.

Назвав Эрдогана диктатором, он заявил, что с такими приходится работать в интересах собственной страны, но нужно указывать на отличия, добиваться равноправия. В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже назвал эти высказывания итальянского премьера популистскими. Посла Италии вызвали в Министерство иностранных дел Турции.

"Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем президенте, который занял свой пост в результате выборов, и возвращаем их обратно", — написал Чавушоглу в "Твиттере".

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