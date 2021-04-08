Показал, как убивал: Лайф публикует видео следственного эксперимента с устроившим поножовщину в Петербурге

Подозреваемый в кровавом нападении на двух мужчин у гостиницы "Рэддисон" в Санкт-Петербурге показал, как всё происходило. В распоряжении Лайфа появилось видео со следственного эксперимента, во время которого задержанный в деталях описал события дня.

На снятых кадрах видно, что фигурант уголовного дела показал на манекене, как именно напал на мужчин возле отеля — это были отец и сын. Орудием убийства стал нож, старший из мужчин скончался, а младший был госпитализирован.

По данным источника Лайфа, подозреваемый около восьми лет проходил лечение в психбольнице. Выйдя из клиники, он решил встретиться с другом и выпить. Они купили алкоголь с рук у двух мужчин, которые торговали спиртным и обменивали валюту у отеля, — это были те самые отец и сын. Через некоторое время друг подозреваемого умер, и тот заподозрил, что именно продавцы алкоголя виновны в смерти его товарища. Он решил мстить — зарезать старшего из "обидчиков". Завязалась потасовка, в результате которой отец был убит, сын ранен. Кстати, в психбольнице задержанный ранее оказался тоже из-за нападения на кого-то.