Новый трейлер финального сезона "Игры престолов" возмутил фанатов: зачем заставили всё вспомнить
Ролик опубликован в честь десятилетия сериала. Создателям саги в комментариях предложили лучше переснять весь финал.
Спустя два года после окончания сериала "Игра престолов" телеканал HBO неожиданно выпустил новый трейлер восьмого — финального — сезона. Эксклюзивный ролик можно посмотреть на "Ютубе". В нём говорится, что сериал доступен для просмотра, и предлагается получить доступ к платформе.
В ролике показаны самые значимые моменты сезона. Среди прочего это битва армии мёртвых Короля Ночи в Винтерфелле, а также борьба Дейенерис за Железный трон. В трейлере показаны и ключевые фигуры сезона: Джон Сноу, Серсея Ланнистер, Санса Старк, Бран Старк, Джейме Ланнистер и другие герои. Как и сам восьмой сезон, видео вызвало противоречивые эмоции у фанатов.
"Ребята, вы же переснимите его? Если нет, то не стоило снова выпускать трейлер и напоминать нам о том, что мы и так стараемся забыть", — едко заметил пользователь под ником GodOfVamps.
В январе же стало известно, что HBO Max начала подготовку к съёмкам анимационного сериала по мотивам "Игры престолов". Тем не менее есть вероятность, что премьера новинки никогда не состоится.
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