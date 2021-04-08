Новый трейлер финального сезона "Игры престолов" возмутил фанатов: зачем заставили всё вспомнить

Спустя два года после окончания сериала "Игра престолов" телеканал HBO неожиданно выпустил новый трейлер восьмого — финального — сезона. Эксклюзивный ролик можно посмотреть на "Ютубе". В нём говорится, что сериал доступен для просмотра, и предлагается получить доступ к платформе.

В ролике показаны самые значимые моменты сезона. Среди прочего это битва армии мёртвых Короля Ночи в Винтерфелле, а также борьба Дейенерис за Железный трон. В трейлере показаны и ключевые фигуры сезона: Джон Сноу, Серсея Ланнистер, Санса Старк, Бран Старк, Джейме Ланнистер и другие герои. Как и сам восьмой сезон, видео вызвало противоречивые эмоции у фанатов.

"Ребята, вы же переснимите его? Если нет, то не стоило снова выпускать трейлер и напоминать нам о том, что мы и так стараемся забыть", — едко заметил пользователь под ником GodOfVamps.

В январе же стало известно, что HBO Max начала подготовку к съёмкам анимационного сериала по мотивам "Игры престолов". Тем не менее есть вероятность, что премьера новинки никогда не состоится.

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