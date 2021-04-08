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Только пожилым: в Европе начали ограничивать применение вакцины AstraZeneca

Уже несколько стран приняли такое решение. Гражданам моложе установленного порога будут предложены другие препараты, но придётся подождать.

8 апреля 2021, 22:33
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Власти некоторых европейских стран рекомендовали использовать препарат от коронавируса Vaxzevria, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca, только для вакцинации граждан старшего возраста. В их числе Португалия, Нидерланды и Испания.

"Главное управление здравоохранения рекомендует до получения дополнительной информации использовать вакцину от AstraZeneca для лиц старше 60 лет. В настоящее время план вакцинации корректируется, чтобы гарантировать, что все люди будут привиты препаратом, который защищает", — приводит ТАСС слова директора главного управления здравоохранения Португалии Грасы Фрейташ.

Причиной этого стали новые сообщения о серьёзных побочных эффектах у женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации. В частности, были зафиксированы обширные тромбозы в сочетании с низким количеством тромбоцитов примерно через семь – десять дней после введения препарата. В то же время у людей старше 60 лет подобных симптомов не наблюдалось.

В Великобритании семь человек умерли из-за тромбов после прививки вакциной AstraZeneca

В Великобритании семь человек умерли из-за тромбов после прививки вакциной AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения исследует безопасность препарата, однако пока рекомендует его использовать. При этом в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что связь между образованием тромбов и вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, действительно существует. После этого в Великобритании приостановили испытания вакцины на детях и подростках.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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