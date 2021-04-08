Интимные фото несовершеннолетних в ноутбуке сына Байдена: "рука Москвы" оказалась ни при чём

Компьютерные эксперты подтвердили подлинность писем и фотографий на компьютере сына президента США Джо Байдена — Хантера, эти данные могут свидетельствовать, что он действительно покупал наркотики и заказывал проституток. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как сообщает таблоид, его журналисты купили на чёрном рынке копию жёсткого диска "компьютера Хантера Байдена" и обратились в компанию Maryman&Associates для экспертизы содержимого. Те провели исследование и заявили, что вся информация в ноутбуке является аутентичной. Следов фабрикации или фальсификации материалов не выявлено.

Помимо компрометирующих фотографий, предположительно, с девушками лёгкого поведения в компьютере нашли письмо, в котором Байден-младший умоляет своего отца баллотироваться на пост президента, чтобы спасти его.

"Если ты не будешь участвовать в выборах, я никогда не получу шанса на спасение", — говорится в сообщении от февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что в компьютере Хантера Байдена, который тот якобы относил в сервис ремонта в Делавэре, обнаружили интимные фотографии несовершеннолетних и переписку с ними. Также были выявлены письма, свидетельствующие о его теневых сделках с компаниями на Украине.

А 6 апреля в продажу поступила книга с воспоминаниями Хантера Байдена, которая получила название "Прекрасные вещи". Там он, в частности, рассказал о своём пристрастии к спиртному и наркотикам. На них, как пишет сын президента Штатов, он тратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma.

Авторы