Минобороны России рассекретило документы о зверствах нацистов
В архиве содержатся свидетельства о массовых убийствах мирных жителей. Материалы публикуются в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.
Фото © Public Domain
Минобороны России на своём сайте запустило историко-познавательный раздел "Забвению не подлежит". Его появление приурочили к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля. На портале обнародованы рассекреченные документы о зверствах нацистов.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, это "задокументированные свидетельства зверств, издевательств и массового уничтожения фашистами населения оккупированных территорий Советского Союза и стран Восточной Европы — русских, украинцев и белорусов, поляков и австрийцев, словенцев, болгар и представителей других народностей и национальностей".
На сайте представлены сотни страниц донесений, докладных записок, материалов расследования, актов об обнаружении массовых захоронений, десятки фотографий. Работа по отбору документов велась давно, их искали по фондам воинских формирований.
"Рассекреченные архивные документы, представленные сегодня, публикуются в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению Президента Российской Федерации", — отмечается на портале.
Ранее Лайф рассказывал о решении СКР объединить в одно уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения СССР.
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