Певец и композитор Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике. Фото с ним опубликовал поэт Владимир Ильичёв на странице в "Инстаграме". Снимок был сделан на церемонии вручения музыкальной премии BraVo.

Легендарный музыкант стал участником закрытого гала-ужина, посвящённого третьей церемонии вручения премии. Коме него на снимке запечатлены Григорий Лепс и Александр Митрошенков.

"В программе вечера участвовали: Лепс, Зиверт, Билан, Дубцова, Слава... На фото: Юрий Антонов, Григорий Лепс, Александр Митрошенков", — написал Ильичёв.

Выход Антонова в свет стал первым после тяжёлой болезни. 76-летний певец выглядел хорошо, улыбался и позировал фотографам. Ранее он травмировал колено и перестал выходить из своего особняка. Антонов живёт в Московской области, держит дома большое количество животных, отмечает Пятый канал. С хозяйством ему помогают наёмные работники.

Напомним, в январе прошлого года музыканта экстренно госпитализировали и прооперировали. Операция на колене по итогу прошла успешно.

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