СКР проверит сообщения о том, что вдова Булдакова стала жертвой мошенников

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что вдова актёра Алексея Булдакова, Людмила Булдакова, могла оказаться жертвой мошенников. Поводом для этого стала информация, озвученная в эфире одного из телеканалов, сообщили в ведомстве.

"Сообщалось, что после знакомства с молодым мужчиной 79-летняя вдова внезапно начала распродавать имущество по существенно заниженной стоимости", — уточнили в СК РФ.

Также следователи изучают ситуацию с 83-летним модельером Вячеславом Зайцевым, "в доме которого в Московской области регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть". Внимание СКР привлекли сообщения о том, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения.

Как ранее писал Лайф, исчезнувшую из публичного поля Людмилу Булдакову неоднократно видели с Эдуардом Гладким, который является двойником певца Николая Баскова. Близкие женщины опасаются, что артист претендует на её имущество и в целом оказывает на неё негативное влияние.

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