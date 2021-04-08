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СКР проверит сообщения о том, что вдова Булдакова стала жертвой мошенников

На одном из российских каналов заявили, что она после знакомства с молодым мужчиной внезапно начала распродавать имущество по заниженной цене.

8 апреля 2021, 22:43
<p>Алексей и Людмила Булдаковы. Фото © <a href="https://biographe.ru/znamenitosti/aleksey-buldakov/?gallery=photo&id=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">biographe.ru</a></p>

Алексей и Людмила Булдаковы. Фото © biographe.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что вдова актёра Алексея Булдакова, Людмила Булдакова, могла оказаться жертвой мошенников. Поводом для этого стала информация, озвученная в эфире одного из телеканалов, сообщили в ведомстве.

"Сообщалось, что после знакомства с молодым мужчиной 79-летняя вдова внезапно начала распродавать имущество по существенно заниженной стоимости", — уточнили в СК РФ.

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Также следователи изучают ситуацию с 83-летним модельером Вячеславом Зайцевым, "в доме которого в Московской области регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть". Внимание СКР привлекли сообщения о том, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения.

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Как ранее писал Лайф, исчезнувшую из публичного поля Людмилу Булдакову неоднократно видели с Эдуардом Гладким, который является двойником певца Николая Баскова. Близкие женщины опасаются, что артист претендует на её имущество и в целом оказывает на неё негативное влияние.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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