Специалисты по звёздным старикам: что скрывают братья Хусаиновы, устроившие скандальный день рождения модельера Славы Зайцева

Известный советский модельер 83-летний Вячеслав Зайцев находится в большой беде — так считают его родственники и близкие друзья. По их мнению, тяжелобольного кутюрье взяли в оборот подозрительные люди. Возможно, это охотники за наследством. Лайф разбирался, кто теперь присматривает за пожилым модельером и почему его используют в качестве свадебного генерала.

Странные события происходят сейчас вокруг "русского Пьера Кардена" — прославленного советского кутюрье Вячеслава Зайцева. Он считается первопроходцем отечественной моды. В 80-е и 90-е в нарядах от Зайцева щеголяли все звёзды отечественной эстрады. Люди любили его за добрую, искреннюю улыбку и за шоу "Модный приговор", которое он вёл много лет.

Вячеслав Зайцев ещё недавно был бодр и весел. Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

83-летний Вячеслав Зайцев уже давно не появляется на телеэкранах. Возраст взял своё. У модельера прогрессирующая болезнь Паркинсона. Он с трудом передвигается, а речь стала бессвязной. Рядом с ним давно нет самых близких: сына Егора и двух внучек. По словам родственников, они не вхожи в его дом с 2015 года — с тех пор, как прикованного к инвалидной коляске патриарха моды окружили какие-то подозрительные люди.

Лайф уже писал о том, что в особняке Зайцева поселилась некая Галина Гарафутдинова со своими взрослыми детьми, Лучаной и Тимуром. Изучая их биографию, можно заметить, что они ищут публичную славу: например, ведут аккаунт в "Тиктоке", где танцуют и дурачатся на фоне беспомощного мэтра. Подписчики не оценили такой контент и возмутились. У пользователей Сети даже сложилось впечатление, будто тяжелобольного человека держат в заложниках. Под каждым роликом полно гневных комментариев.

Гарафутдиновы изо дня в день постят в "Тиктоке" ролики с беспомощным Вячеславом Зайцевым. Видео © TikTok / galinatimbigfamily

— Это мошенники, и сейчас папу окружает очень много таких мошенников, — приводит своё мнение Егор Зайцев. Он имел в виду не только семью Гарафутдиновых, но и братьев Вадима и Алмаза Хусаиновых — организаторов последнего дня рождения модельера, на который собрались многие знаменитости. Например, Алла Пугачёва и Максим Галкин. На это мероприятие мог попасть любой человек, достаточно было купить билет.

— Нас трясёт от мерзости, негодования от того, что вот эти люди так поступили с отцом, — гневается Зайцев-младший. — Из дня рождения они устроили шоу с показом мод. За это собирали по 15 тысяч рублей. Когда продавали билеты, говорили, что можно с селебрити сфотографироваться и разговаривать. Алла Борисовна уважает папу, потому пришла. А для Хусаиновых это бизнес.

Скандальный день рождения Вячеслава Зайцева прошёл в столичном ресторане "Яръ". Фото © vk.com/vadimkhusainov

Скандальное празднование прошло в первых числах марта в столичном ресторане "Яръ". Атмосфера царила напряжённая. Между двумя лагерями окружения Зайцева едва не вспыхнула драка. Вадим и Алмаз Хусаиновы были недовольны тем, что Егор Зайцев как директор модного дома отказался брать на показ их знакомых моделей, не подходящих по росту. Конфликт закончился вызовом полиции. Якобы Алмаз Хусаинов рвался в примерочную и угрожал: "Что значит неформат, как ты смеешь? Одна из моделей — моя невеста!"

Сами Хусаиновы неохотно дают комментарии по этому поводу.

— Мы не самые близкие для Вячеслава Зайцева. С Егором у нас нет никаких отношений, — уже успел откреститься Вадим Хусаинов.

Братья Хусаиновы уже приглашают на новое мероприятие с участием Вячеслава Зайцева. Алмаз стоит по центру, Вадим сидит справа. Видео © vk.com/vadimkhusainov

Клиенты строго от шестидесяти

Братья Хусаиновы родились в киргизском городе Ош. В открытых базах данных есть информация, что настоящее имя Вадима — Валим, ему пятьдесят семь. Алмаз младше на двенадцать лет. Их отчество Бариевичи. В "Ютубе" можно найти свежее видео , где их пожилой отец комментирует показ последней коллекции Пьера Кардена. Судя по этой записи, Бари — человек простой. Это подтверждают старые базы ГИБДД: он был прописан в московской хрущёвке, ездил на подержанных "Жигулях", в нулевых пересел на Audi A6. Никаких компаний на нём никогда не числилось.





Судя по соцсетям, братья Хусаиновы — воротилы моды. У них своё модельное агентство и глянцевый журнал. Ещё они устраивают светские мероприятия, куда приглашают пожилых звёзд со всего мира. Чаще всего их почётным гостем выступает как раз Вячеслав Зайцев. Фотографии в обнимку с легендарным советским кутюрье Хусаиновы публикуют регулярно на протяжении последних 4-5 лет.





Модельное агентство братьев называется Fashion House Models & Talent Agency. Товарный знак зарегистрирован на фирму "Фэшн Хауз". Она была учреждена Алмазом Хусаиновым в 2006 году. Её адрес — исторический дом на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Там нулевая бухгалтерская отчётность. Пенсионный фонд из года в год подаёт на неё в суд, чтобы взыскать обязательные платежи. Но приставы бессильны. Они не могут найти ни должника, ни его имущества. В "Яндекс.Картах" компания помечена как давно закрытая. Однако сайт агентства продолжает работать и постить свежие новости. Например, о том, что 24–28 марта в ресторане "Яръ" состоялся фестиваль красоты, моды и таланта Russian beauty 2021. Следующее подобное мероприятие запланировано на 7 мая в Турции. Более того, модельное агентство братьев Хусаиновых выпускает глянцевые журналы .

— Мы очень ценим и любим наших друзей и партнёров, но в первую очередь это, конечно, Пьер Карден, — говорит со страниц журнала Вадим Хусаинов. — Мы благодарны голливудскому продюсеру Эркену Ялгашеву, который приглашает на наши мероприятия звёзд: Кэри Харуюки Тагава, Эрика Робертса, Дона Дракона Уилсона и Арманда Ассанте. А в России это, конечно же, народный художник РФ Вячеслав Михайлович Зайцев. Он лично присутствует на наших мероприятиях. Мы также проводим с ним национальную премию в области моды Slava Zaitsev Fashion & Beauty Awards.

Карден умер в 98 лет, Ассанте — 71, Тагаве — 70, Дракону — 66, Робертсу — 64. Нельзя не обратить внимание, что почти все они находятся в той же возрастной категории, что и Вячеслав Зайцев. Можно найти фотографии Хусаиновых с ныне покойным создателем "Ералаша" Борисом Грачевским или с 62-летним историком моды Александром Васильевым.







Невозможно не заметить, что очень многие мероприятия с участием стареющих звёзд, в том числе с Вячеславом Зайцевым, Хусаиновы проводят в уже упомянутом ресторане "Яръ". Его совладельцем является сириец Альмама Усама Абдулкадер.

Кто забил пожилого камчатского музыканта?

Сайт модельного агентства Хусаиновых принадлежит ООО "Фэшн Хаус Интернэшнл" — ещё одной фирме, базирующейся в том же историческом доме на 1-й Тверской-Ямской. Она была учреждена в 2007 году семьёй дальневосточного музыканта Юлия Любарского. Раньше этот человек был очень известен на Камчатке. В советские годы Юлий пел в лучших местных ресторанах. После перестройки основал процветающий рыболовный холдинг. Но кончилось для музыканта всё очень плохо. Когда Юлию уже было за 70 лет, его предприятие лишили рыболовных квот, а его самого избили молотками до полусмерти . Бандитов не нашли. Кто, зачем и почему — осталось неизвестным. Сам Юлий категорически отрицал, что это могли сделать из-за бизнеса. Возможно, он просто был запуган.

Юлия Любарского забили до полусмерти молотками. Кто — до сих пор загадка. Фото © youtube.com/Boris

В конце 2007 года 100% долей фирмы "Фэшн Хаус Интернэшнл" выкупил Вадим Хусаинов. Этим бизнесом он управляет в стиле младшего брата: нулевая отчётность, ворох незакрытых исполнительных производств, бессильные приставы. Впрочем, в этот раз налоговики хотя бы смогли заморозить банковские счета этой компании.

У камчатского музыканта и братьев Хусаиновых есть ещё бизнес-пересечения. В те же годы Вадим Бариевич выкупил 51% в рыболовном холдинге Любарского. Вскоре эта организация начала процедуру банкротства. На продажу был выставлен главный актив Юлия Любарского — производственный комплекс по заморозке, хранению и переработке рыбопродукции общей площадью 1,38 га в подмосковном Звенигороде. Изначально цену установили на уровне 98 миллионов, потом снизили вдвое. За сколько в итоге был продан актив, неизвестно. Документов в публичном доступе Лайфу найти не удалось.

Рыбный завод Любарского занимал 1,38 га в подмосковном городе Звенигороде. После банкротства был выставлен на аукцион. Фото © Публичная кадастровая карта России

Знакомые беглого депутата

Согласно базе СПАРК, свой бизнес-путь братья Хусаиновы начали в 2003 году с оптовой продажи пищевых продуктов, табака и напитков. Юрлицо называлось "Бизнесторг". Оно базировалось на окраине Москвы и ни разу за 15 лет существования не обнародовало отчётность.

В 2006 году братья Хусаиновы набрали ход и проявляли недюжинную предпринимательскую прыть. В Одинцовском районе Подмосковья они основывают "Белую лилию", фирму по оптовой торговле лесоматериалами. Она имела серьёзные проблемы с фискалами. Выяснилось, что братья-коммерсанты указали для неё фиктивный адрес — какой-то дачный домик на Звенигородском шоссе, где базировалось ещё три десятка организаций. В итоге в 2018 году налоговики ликвидировали "Белую лилию" как давно заброшенную компанию.

Сразу три фирмы Хусаиновы зарегистрировали в Москве — в том самом историческом доме на улице 1-й Тверской-Ямской. Помимо модельного агентства, это компания "Бета Недвижимость". Её совладельцем стала столичный риелтор Татьяна Ротгаммель. У неё есть профиль на агрегаторе ЦИАН, из которого следует, что она специализируется на продаже коммерческих площадей. В 2015-м "Бета Недвижимость" перестала платить налоги. Фискалы подали в суд, приставы попытались арестовать активы, но не нашли таковых. Спустя год регистрирующие органы приняли решение закрыть эту компанию.

Вторая фирма, "Барихауз", покупала и продавала собственное имущество. Совладельцем выступил иорданец Зейд Хаджахджех . Он учился в Воронежском государственном аграрном университете, торговал табаком в Подмосковье, сейчас живёт на родине. Гендиректором "Барихауза" стал Александр Стрижаков. У него путаница с ИНН. Точно такой же номер налогоплательщика носил ещё один человек — некто Татул Саакян. Очень вероятно, что Стрижаков-Саакян является типичным зиц-председателем. На него было оформлено под сотню разных фирм. Все без исключения ликвидированы налоговой службой. Похожая участь постигла и "Барихауз". В 2015-м на эту компанию подал в суд арендодатель из-за долга в 200 тысяч рублей. Однако приставы не смогли найти местонахождения должника. Вскоре "Барихауз" исключили из ЕГРЮЛ.

Среди бизнес-партнёров братьев Хусаиновых беглый депутат Госдумы от ЛДПР одиозный Алексей Митрофанов. Фото © ТАСС / Карпов Сергей

А ещё братья Хусаиновы знакомы с беглым депутатом Госдумы от ЛДПР Алексеем Митрофановым. В 2012 году они вместе учредили организацию "Некоммерческое партнёрство содействия организаторам культурно-массовых и зрелищных мероприятий". Базировалась компания в штабе Хусаиновых на 1-й Тверской-Ямской. Уже пять лет как эта организация ликвидирована. По бумагам никакой бизнес-активности там никогда не было.

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