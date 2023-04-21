Концерты в России, а квартиры в Голливуде: как живут Леонид Агутин и Анжелика Варум Оглавление Как Варум связана с Украиной Как зарабатывают в России Варум и Агутин, на что тратят деньги Где купил недвижимость в США Агутин Супруги-артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум после начала СВО уехали на Запад, но зарабатывать концертами предпочитают в России. Лайф выяснил, что у них есть в США. 77789 77789 Как живут Анжелика Варум и Леонид Агутин — расследование Лайфа. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, © Shutterstock

Как Варум связана с Украиной

В Москве активисты требуют отменить шоу 53-летней уроженки Львова Марии (Анжелики) Варум, запланированное на 29 апреля в Crocus City Hall. Ей припомнили критику специальной военной операции России на Украине.

Своё заявление Варум написала на русском и украинском языках. По её мнению, россияне — "пушечное мясо", а Россия и вовсе "движется в ад". После этого певица забросила свой инстаграм и покинула страну, уехав к дочери в США. Там у четы Агутиных-Варум, как выяснил Лайф, полно дорогостоящей недвижимости.

Звезда и раньше не поддерживала события в Донбассе и с 2014 года ни разу не посещала Крым. Варум заявила, что поездка на полуостров закроет ей путь на Украину, где живёт её многочисленная родня.

В отличие от супруги, Леонид Агутин ведёт себя осторожно, резких заявлений не делает, не комментирует происходящее, ограничившись фразой, что он, мол, патриот своей страны. Однако ещё в канун нового 2022 года на пару с американским гитаристом Элом Ди Меолой и кубинским певцом Амори Гутьерресом он выпустил клип с переработанной украинской народной рождественской песней "Щедрик".

В видео появляются оба супруга, причём Анжелика Варум в титрах обозначена как украинка. Фрагменты ролика позже вошли в полуторачасовой благотворительный онлайн-концерт U FOR UKRAINE, в ходе которого по всему миру осуществлялся сбор средств в поддержку Украины.







В последнее время Леонид Агутин совсем исчез из телевизора, даже в телешоу "Голос", которое многие уже не могут представить без поседевшего и бородатого музыканта, на его месте в жюри сидит участник второго сезона проекта Антон Беляев.

Как зарабатывают в России Варум и Агутин, на что тратят деньги

Возможно, сейчас Агутин находится с семьёй в Америке: музыкант даже не оплатил ОСАГО для своего роскошного 415-сильного Lexus LX600 за 20 млн рублей, купленного в январе этого года. А в гараже артиста стоит ещё один Lexus с неоплаченной страховкой — LX570. Видимо, авто готовится к продаже: его красивый номер с тремя восьмёрками уже перекочевал на новый внедорожник.

Тем не менее зарабатывать деньги супруги продолжают в России. Мария Варум в прошлом году приезжала в Москву с клубными концертами. Например, в конце сентября публика засняла её выступление в одном из столичных пабов.

Анжелика Варум выступила в сентябре 2022 года в одном из столичных пабов. Видео © T.me / Admin. Anshlak

Предполагается, что этот год для Анжелики Варум и Леонида Агутина в плане гастролей будет насыщенным: только в апреле у них намечаются концерты в Саратове, Ростове-на-Дону, Москве и Волгограде. В марте пара объездила Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Омск, Екатеринбург. Помимо России артисты выступали в Казахстане и Азербайджане. В Интернете поклонники зовут супругов в Хабаровск, Нижний Новгород, Кемерово и Санкт-Петербург.

В столице супруги прописаны в одной из сталинок на Саввинской набережной — в престижном районе Хамовники. Здесь в их распоряжении сразу три квартиры площадью 55, 73 и 115 "квадратов", вероятно, объединённые в одно двухуровневое жилое пространство.

Ещё Агутина можно было встретить в одной из высоток в Кочновском проезде — это в московском районе Аэропорт. Здесь на 24-м этаже в распоряжении музыканта была квартира площадью 163 кв. м и рыночной стоимостью 47 млн рублей. Возможно, эта жилплощадь сдаётся в аренду.

Где купил недвижимость в США Агутин

Заработав деньги на российских концертных площадках, артисты оставляют их в том числе в США. Здесь едва ли не с рождения живёт их 24-летняя дочь Елизавета Мария Варум-Агутина. В России девушка бывает разве что в гостях, она — гражданка Соединённых Штатов. Там она сейчас строит свою музыкальную карьеру — создала рок-группу Without Gravity ("Без притяжения"). В ночных клубах молодую рокершу американцы знают под псевдонимом Лиз Холлоуэй.

Елизавету в Америке воспитывали живущие в Штатах дед по линии матери — композитор Юрий Варум — и дядя Михаил — 33-летний брат Анжелики. Все они проживали в роскошной почти 300-метровой квартире в элитном ЖК на берегу Атлантики в городе Голливуде.

Жильё приобрёл Леонид Агутин ещё в 2010-х за вроде бы 1 млн долларов, и раньше чета Агутиных-Варум туда выбиралась на отдых "на американскую дачу". Сегодня недвижимость американскими экспертами оценивается как минимум в 2,3 миллиона долларов.

Квартира выполнена в классическом стиле с преобладанием бежевых тонов. По словам самого певца, дизайном помещений занималась Анжелика Варум, однако Лайф обнаружил, что жильё продавалось уже с ремонтом. На огромной площади здесь разместились всего две спальни и три санузла. Остальное место отведено под салон с кухней, гостиную, кабинет, гардеробную комнату и огромную террасу с живописным видом на океан и впадающую в него реку. В спальнях и гардеробной полы из дорогих сортов дерева, в остальных помещениях использован мрамор.

























Впрочем, супруги Агутины-Варум отметились в США не только по этому адресу. Немного южнее от квартиры в Голливуде расположен один из курортных районов Майами — городок Санни-Айлс-Бич. Местные жители уже давно его называют маленькой Москвой из-за обилия богатых выходцев из бывшего СССР.

В самом центре городка на первой береговой линии находится высотный жилкомплекс The Pinnacle Condominium Association с большой собственной территорией и бассейном. В нём, кстати, расположен офис русскоязычного иммиграционного адвоката, что лишь подтверждает реноме Санни-Айлс-Бич как русского района.

В одной из башен комплекса на первом этаже расположена квартира площадью 170 "квадратов", состоящая из трёх спален и трёх полноценных санузлов. Панорамное остекление в пол и небольшая терраса, выходящая на площадку с бассейном и океан за ним. Максимум в десяти минутах пешком от The Pinnacle Condominium Association, буквально на соседней улице, расположен ЖК Winston Tower, в котором проживал Филипп Киркоров.













В последнее время жильё сдаётся в аренду за 7 тыс. долларов в месяц. Вопросами аренды, судя по имени, занимается риелтор – выходец из России.

С фамилией Агутина в Штатах связан ещё один адрес. В той же большой агломерации Майами на Восточном побережье находится городок Помпано-Бич. Он немного севернее Голливуда, где сейчас постоянно проживает родня супругов, и расположен сразу за Форт-Лодердейлом — районом, где родилась дочь комика Александра Незлобина, уехавшего из России с началом СВО.

Здесь на берегу канала, который облюбовали многочисленные владельцы яхт и прочих лодок, в поместье Intracoastal Point любила отдохнуть семья Агутина. Двухэтажный дом площадью 320 "квадратов", состоящий из трёх спален, трёх санузлов, тренажёрного зала, протяжённой террасы и гаража на два машиноместа. Во дворе собственный бассейн с зелёной лужайкой под пальмами и пирс. Стоимость недвижимости на сегодняшний день оценивается в 3,6 миллиона долларов.

























Могут ли Варум и Агутин жить в США, но зарабатывать в России? 0 Нет, вот пусть и зарабатывают на концертах в США Если они честно платят налоги в России, пусть выступают Заработанные деньги уплывают в США, пусть вкладываются в экономику России Я не слежу за судьбой Агутина и Варум, мне всё равно, где они зарабатывают

Авторы Евгений Кузнецов