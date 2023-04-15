Винишко раздора: Как Бузова перешла дорогу авторитетному банкиру и теперь у неё требуют 100 млн К телеведущей Ольге Бузовой подан иск на миллион евро. Фирма, торгующая алкоголем, хотела использовать в рекламе её образ и имя, но поп-звезда якобы сорвала контракт. Лайф выяснил, кто стоит за фирмой. 14 апреля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев © Shutterstock

О чём судебный иск к Бузовой

На певицу Ольгу Бузову подала иск на миллион евро компания – дистрибьютор алкогольных напитков "Глобал вайн дистрибьюшн". Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём телеграм-канале. Речь идёт о возмещении ущерба, который нанесли фирме Бузова и представляющий её интересы музыкальный лейбл "Арчер мьюзик продакшнс". Иск якобы зарегистрирован по месту прописки певицы — в Приморском районном суде Санкт-Петербурга.

Несколько лет назад виноторговцы договорились с "Арчер мьюзик" о продаже винного напитка с именем Бузовой. По словам представителя истца, "Глобал вайн дистрибьюшн" заключила лицензионный договор на использование товарного знака, а "Арчер мьюзик Продакшнс" обязалось в счёт своего вознаграждения осуществлять рекламную поддержку по продвижению товаров и услуг, реализуемых под товарным знаком, заключить с Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя её имя и образ в СМИ.

Изображение Ольги Бузовой печатали на бутылках с шипучим. Фото © lux31.ru

Уже тогда пресса писала, что затея не удалась, винный напиток продавался плохо, и в итоге в апреле 2020 года Бузова отозвала согласие на использование своих изображений и имени на бутылках. Дистрибьютору алкоголя якобы пришлось изымать из продажи поступившие в розницу партии напитка и заниматься дорогостоящей утилизацией.

Фирма ожидаемо обратилась в суд и попросила взыскать с ответчиков в счёт понесённых убытков 1 150 000 евро и расходы по утилизации продукции на сумму ещё 1,6 млн рублей.

Ещё один иск к Ольге Бузовой зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы. © "СПАРК-Интерфакс"

Соответствующие документы на сайте суда пока отсутствуют, зато Лайф нашёл ещё один иск виноторговцев, зарегистрированный пятого апреля этого года в Арбитражном суде Москвы. Ответчиками выступают всё те же Ольга Бузова и "Арчер мьюзик". Сумма иска — 1,15 млн рублей. Итого, если перевести евро в рубли и прибавить другие иски, получается, что Бузова и её партнёр "Арчер мьюзик" должны дистрибьютору 106,5 млн рублей.

Кто такой Юрий Глоцер и как Бузова связана с его семьёй

"Глобал вайн дистрибьюшн" — это фирма, принадлежащая семье банкира, бывшего руководителя банка "БФГ-кредит" и просто авторитетного бизнесмена Юрия Глоцера. В 2016 году, после того как в банке заметили "дыру" в 47,5 млрд рублей, Центробанк лишил "БФГ-кредит" лицензии, а в отношении Глоцера завели уголовное дело о растрате. Тогда же банкир подался в бега и сейчас якобы скрывается на Украине. По сообщениям СМИ, там он мог получить политическое убежище в 2021 году.

"Глобал вайн" учредил младший сын скандального банкира Марк Глоцер. Он родился в Кёльне в 1993 году и больше известен за рубежом, чем в России. 30-летний миллионер на Западе имел славу плейбоя и ловеласа. Известно, что он близко дружил с бывшими участницами телепроекта "Дом-2" Викторией Боней, которая в своём инстаграме* в 2013 году даже пыталась его женить, и… Ольгой Бузовой.

Почему немцы судились с фирмой Глоцера

"Глобал вайн дистрибьюшн" ранее называлась "БФГ дистрибьюшен". Официально зарегистрированная в 2016 году фирма во все годы своего существования является убыточной. В 2021 году её чистая прибыль ушла в минус аж на 122 млн рублей.

Спустя несколько дней после разрыва контракта с Ольгой Бузовой виноторговцы в свою очередь разорвали договор со своим европейским поставщиком — Cheers Beverage Distribution GmbH. Эта немецкая фирма с головным офисом в Берлине имеет свои корни, как ни странно, в Кёльне. Её учредители — земляки Марка Глоцера — Даниэль Дмитрюк и Джонатан Гуткин. Оба вместе со своей роднёй в друзьях у Марка в "Фейсбуке"*.

Марк Глоцер, Даниэль Дмитрюк, Джонатан Гуткин. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mark Glotser / Daniel Dmitriouk / Jonathan Goutkin

Получив уведомление о разрыве договора, немцы тут же обратились в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа и выкатили иск к "Глобал вайн" на 4,3 млн евро за неисполнение объёма заказа, отказа от дальнейшего исполнения обязательств и за расторжение контракта. После годовой судебной тяжбы суд присудил российскому дистрибьютору оплатить штраф немцам в размере всего 200 тыс. евро. По нынешнему курсу это 18 млн рублей — в 6 раз меньше, чем виноторговцы требуют с Бузовой.

* Признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева Выплатит ли Бузова неустойку за сорванный контракт? 0 Если бизнесмены выиграют суд, она должна будет выплатить 100 млн. Бузова придумал эту историю для пиара, против неё отзовут иск. Я не слежу за жизнью Бузовой и мне всё равно, что с ней происходит.

Авторы Евгений Кузнецов