Золотой Гименей: Как топ-менеджеры, рестораторы и бизнесмены зарабатывают в Москве на бракосочетаниях Многие рестораторы и владельцы коммерческой недвижимости осваивают бюджет столичного Управления ЗАГС, сдавая в аренду помещения под бракосочетания. Лайф выяснил, кто и сколько на этом зарабатывает. 9 апреля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Freepik / fxquadro, © Getty Images / humonia

В 2023 году Управление ЗАГС Москвы заключило 17 госконтрактов на аренду помещений для проведения церемоний бракосочетания на сумму 82,3 млн рублей. 10 млн рублей пойдёт на организацию свадеб на прогулочном теплоходе "Роза" фирмы "Флотилия", почти 9 млн — на те же мероприятия в музее-усадьбе Муравьёвых-Апостолов и 1,4 млн — в Музее военной истории Российского военно-исторического общества. Ещё 10 млн пойдёт на изготовление бланков о регистрации браков. Итого на свадебные мероприятия в Москве городские власти потратят почти 113 млн рублей.

Как правило, Управление ЗАГС Москвы финансовое бремя на молодожёнов не перекладывает: чтобы зарегистрировать брак в необычном месте, необходимо подать заявление в соответствующий территориальный отдел ЗАГС или через портал госуслуг. Пошлина стандартная — 350 рублей.

Жених и невеста во время церемонии бракосочетания в зеркальную дату 23 февраля 2023 года в музее-усадьбе Муравьёвых-Апостолов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Но для владельцев ресторанов и других интересных площадок государственные заказы — это стабильный источник прибыли, за который стоит бороться: за год фирмы – победители тендеров осваивают до 30 млн бюджетных рублей.

Где проходят свадьбы в "Москве-Сити"

Один из крупнейших подрядчиков Управления ЗАГС Москвы в 2023 году — фирма с незамысловатым названием "Лес". Компания владеет рестораном на 84-м этаже башни "Око", расположенной в деловом центре "Москва-Сити". На протяжении последних как минимум пяти лет она исправно получает многомиллионные госзаказы на проведение свадебных торжеств. В этом году с фирмой заключён контракт более чем на 9,7 млн рублей. Самым урожайным для неё был 2021 год — столичный загс заплатил за церемонии в ресторане 16,5 млн рублей.

Владелица ресторана в башне "Око" Дианна Лема Бонэ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / diannalemabone

Официально владеет предприятием 26-летняя Дианна Лема Бонэ, однако интеллектуальные права на бренд ресторана принадлежат известному ресторатору Алексею Васильчуку, основателю сети ресторанов "Чайхона № 1". Он же владелец бренда ещё одного ресторана Дианны Лемы Бонэ, расположенного в Красной Поляне.

Бракосочетания проходят и на 89-м этаже соседней башни "Федерация". Апартаменты площадью 70 квадратных метров сдаёт 28-летний индивидуальный предприниматель из Истры Руслан Гнатовский.

Последние годы он стабильно зарабатывает на столичном загсе от 5,6 до 14,3 млн рублей. Однако ежегодные доходы, скорее всего, ещё выше: помещения схожей площади сдаются в этой башне по цене от 300 тысяч рублей в месяц.

Торжество с видом на Кремль

В 2019 году в ЕГРЮЛ появилась фирма "Ивент-холл" и вскоре стала получать господряды на организацию свадеб. Руководство фирмы взяло в аренду 775 квадратных метров по адресу Большая Якиманка, д.15 — здесь располагаются банкетные залы "The Great Hall Якиманка". С 2021 года столичному загсу эти помещения сдаются в субаренду, и с тех пор фирма заработала более 22,5 млн рублей. При этом годовая выручка компании в 2021 году составила 41,6 млн.

Свадьба в "The Great Hall Якиманка". Фото © thegreathallyakimanka.com

Владеет "Ивент-холлом" 58-летняя Седа Азатян. Она не похожа на миллионера. До этого женщина работала на московском хладокомбинате, другого бизнеса у неё нет. Согласно базам данных, семья Азатян может проживать в обычной хрущёвке в Бутырском районе столицы. В семье преобладали отечественные автомобили марки ВАЗ и дешёвые "корейцы".

Свадьбы для толстосумов

Лидером свадебного госзаказа можно считать бизнесмена Азика Илишаева. За 2019–2022 годы его компания "Новое решение" заработала на контрактах со столичным загсом 56,2 млн рублей. Свадьбы играли на Воробьёвском шоссе в трёхэтажном особняке 2005 года постройки площадью почти четыре тысячи квадратных метров.

Бизнесмен, о котором в публичном пространстве практически ничего не известно, сдавал в аренду дом торжеств "Сафиса", до 2015 года принадлежавший одиозному предпринимателю Тельману Исмаилову. Здесь в разное время праздновали свадьбы сын владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева Саид, отмечали дни рождения Филипп Киркоров и Владислав Третьяк. Во время праздников в "Сафисе" выступали Алла Пугачёва, Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес и Стинг.

Дворец торжеств "Safis Дружба Land"

Банкетный зал вместимостью 500 мест, выполненный в классическом стиле с элементами ар-деко, по уровню роскоши напоминает дворцы Монте-Карло или Монако.









Скорее всего, "Новое решение" и дальше продолжало бы богатеть на госконтрактах, если бы не судебное разбирательство вокруг "Сафисы" в 2020 году. Тогда структуры Тельмана Исмаилова пытались вернуть хлебное место под свой контроль.

С тех пор извлекать прибыль из заведения Илишаев стал иначе: с 2023 года столичному загсу тысячу квадратов "Сафисы" в аренду сдаёт недавно созданная компания "ПВС и ИАМ" (аббревиатура ФИО владельцев фирмы: Вачагана Петросова и Азика Илишаева). А она, в свою очередь, арендует ресторан у фирмы ЛИМН — дочерней компании "ПВС и ИАМ".

Необычные места для торжеств

Уже стали традиционными свадебные церемонии для любителей футбола на стадионе ФК "Спартак". Впрочем, с годами выяснилось, что желающих соединиться узами брака не так уж и много. С годами суммы контрактов, заключаемых между руководством арены и Управлением ЗАГС Москвы, уменьшились с 3,6 млн рублей в 2019-м до 1,9 млн — в 2023-м. Впрочем, основной доход стадиону приносят всё же профильные мероприятия — спортивные.

Кроме того, свадьбы также играют на территории ВДНХ, в частности в "Москвариуме", городских библиотеках и домах-музеях. Лидером по сумме контрактов стал Дом-музей Матвея Муравьёва-Апостола, расположенный на Старой Басманной улице. Старинный двухэтажный особняк из года в год пользуется стабильным спросом у столичных молодожёнов. В этом году местное отделение ЗАГС проведёт здесь церемонии на 8,75 млн рублей. Пик интереса к музею пришёлся на 2020 год, тогда там сыграли свадеб почти на 20 млн рублей.

Молодожёны в историческом павильоне "Космос" в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ после церемонии бракосочетания. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

А вы были бы готовы заплатить за необычную площадку для регистрации брака? 0 Да, потому что это запомнится навсегда Нет, мне всё равно, где регистрировать брак Я вообще не собираюсь регистрировать брак

Авторы Евгений Кузнецов