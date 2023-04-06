ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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Версаль на колёсах: Как Зеленский поехал в Европу выпрашивать деньги на поезде с позолотой

Главной темой обсуждения в польских СМИ визита главы Украины Владимира Зеленского стал его особый поезд. Поляков изумили шикарные интерьеры вагонов VIP-класса "Укрзализныци".

6 апреля, 16:36
<p>Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky, © <a href="https://uz.gov.ua/passengers/station_services_and_facilities/services_in_trains/salon_train/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">uz.gov.ua</a></p>

Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky, © uz.gov.ua

В Польшу Зеленский отправился на встречу со своим коллегой Анджеем Дудой и польским премьер-министром Матеушем Моравецким. В Варшаве украинский президент пробыл всего один день, зато детали его поездки вспоминают до сих пор.

На публику глава Незалежной объяснял, что в будущем между Украиной и Польшей не будет политических, экономических и исторических границ. А на деле Зеленский, как обычно, приехал выпрашивать у соседей деньги и оружие.

Польские журналисты обратили внимание, что профессиональный актёр Зеленский разыграл настоящий спектакль про аскетизм и скромность: небритый, в скромном свитере и милитари-брюках. Однако он вышел из поезда, вагоны которого, похоже, оформлялись для императоров. Это настоящий Версаль на колёсах.

  • В распоряжении Владимира Зеленского настоящий Версаль на колёсах. Фото © uz.gov.ua
    В распоряжении Владимира Зеленского настоящий Версаль на колёсах. Фото © uz.gov.ua
  • В вагоне отделанный позолотой конференц-зал со столом из ценных пород дерева. Фото © uz.gov.ua
    В вагоне отделанный позолотой конференц-зал со столом из ценных пород дерева. Фото © uz.gov.ua
  • Спальное место на две персоны. Фото © uz.gov.ua
    Спальное место на две персоны. Фото © uz.gov.ua
  • В туалете мраморная мозаика даже на полу. Фото © uz.gov.ua
    В туалете мраморная мозаика даже на полу. Фото © uz.gov.ua

В распоряжении Владимира Зеленского настоящий Версаль на колёсах. Фото © uz.gov.ua

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В распоряжении Зеленского просторная спальня с широкой удобной кроватью, письменный стол, шкаф для одежды, кондиционер, ванная комната, отделанная мозаикой, прекрасно оборудованная кухня.

В спецсоставе едут конференц-зал и спальные вагоны для свиты — они насчитывают от 5 до 11 спальных мест в зависимости от статуса участников делегаций и комфортабельные помещения для охраны и обслуги.

  • Уютно в спецпоезде будет не только украинскому президенту. Фото © uz.gov.ua
    Уютно в спецпоезде будет не только украинскому президенту. Фото © uz.gov.ua
  • Фото © uz.gov.ua
    Фото © uz.gov.ua
  • Фото © uz.gov.ua
    Фото © uz.gov.ua
  • Фото © uz.gov.ua
    Фото © uz.gov.ua
  • Фото © uz.gov.ua
    Фото © uz.gov.ua
  • Фото © uz.gov.ua
    Фото © uz.gov.ua
  • Фото © uz.gov.ua
    Фото © uz.gov.ua
  • Фото © uz.gov.ua
    Фото © uz.gov.ua
  • Фото © uz.gov.ua
    Фото © uz.gov.ua

Уютно в спецпоезде будет не только украинскому президенту. Фото © uz.gov.ua

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На этом фоне в польских и украинских соцсетях развернулась обширная дискуссия о том, может ли президент страны, население которой за последний год резко обнищало, позволить себе такую роскошь. Тем более если он едет просить помощь.

Этот VIP-состав гоняют в Европу, чтобы доставить на Украину особых гостей. Им пользовались американский президент Джо Байден, бывший британский премьер Борис Джонсон и нынешний Риши Сунак, президент Польши Аджей Дуда, премьер Польши Матеуш Моравецкий, а также президенты Прибалтийских стран, премьеры Чехии и Словении. И, кстати, все, кроме Байдена, занимали вагоны попроще.

  • Бывший британский премьер Борис Джонсон. Фото © dovkola.media
    Бывший британский премьер Борис Джонсон. Фото © dovkola.media
  • И нынешний — Риши Сунак (в центре) Фото © dovkola.media
    И нынешний — Риши Сунак (в центре) Фото © dovkola.media
  • Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алар Карис (слева направо). Фото © unn.com.ua
    Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алар Карис (слева направо). Фото © unn.com.ua

Бывший британский премьер Борис Джонсон. Фото © dovkola.media

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Примечательно, что роскошный состав ещё в 2005 году изготовила по заказу Львовской железной дороги польская машиностроительная корпорация Pesa. В тот момент Украину возглавлял президент Виктор Ющенко.

Почему Зеленский не продаёт VIP-поезд, а ездит на нём выпрашивать деньги в Европе?

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов

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