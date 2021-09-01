Кошелёк президента: Как живёт и чем владеет семья главы Украины Владимира Зеленского Соцсети на Украине кипят страстями из-за затрат на визит Зеленского в США. Лайф разбирался, сколько казна тратит на президента и какие у него ещё есть доходы. 1 сентября, 19:12 Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская. Фото © Instagram / zelenskiy_officiall

Украинская общественность обсуждает визит президента страны Владимира Зеленского в США, в ходе которого гарант Незалежной остановился в элитном отеле Hay-Adams напротив Белого дома, стоимость номеров в котором достигает 2 тысяч долларов (146 тысяч рублей) за ночь. Кроме него там же остановилась члены делегации из Украины. Другие номера в этом отеле стоят от 375 долларов (примерно 27 тысяч рублей).

По Вашингтону Зеленский передвигался скромно: на бронированном автомобиле Chevrolet Suburban, который сопровождали ещё один такой же внедорожник и минивэн. Следует отметить, что на машинах стояли американские номера и не было флагов Украины. Возможно, автомобили предоставила американская сторона. В любом случае затраты на официальный визит выглядят бюджетно.











Официальный капиталист

Как писали украинские СМИ, в 2019 году зарплата президента составила 208 700 гривен, что в российских рублях примерно 570 тысяч. Это сущие копейки по сравнению с заработками Зеленского в качестве бизнесмена.

Владимир Зеленский приобрёл популярность на Украине в конце 90-х, когда он возглавлял команду КВН из Кривого Рога "95-й квартал". В посткавээновские времена основал студию "Квартал-95", в которой также стал художественным руководителем. Позже получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист, ведущий различных телевизионных шоу. Эта деятельность позволила шоумену зарабатывать по-настоящему большие деньги.

Судя по всему, заработанные средства шоумен предпочитает вкладывать в элитную недвижимость. Причём не только украинскую. Согласно декларации о доходах за 2020 год, которую Зеленский обнародовал весной этого года, сейчас в его собственности значится квартира в Киеве площадью 131,9 кв. метра, которую он приобрёл в 2006 году за 750 тысяч гривен. По тогдашнему курсу это около 100 тысяч долларов.

Годом позже со своими бизнес-партнерами из "95-го квартала" — братьями Борисом и Сергеем Шефир — будущий президент Украины разжился ещё одной киевской квартирой площадью 254,5 кв. метра и стоимостью 80 тысяч долларов. Доли поделили так: у Сергея 50%, у Бориса и Владимира — по 25%.

Тогда же у Зеленского в собственности появились два машиноместа общей площадью более 40 кв. метров и стоимостью 36,5 тысячи долларов.

Фото © ТАСС / Яковлева Ирина

В 2009 году вместе с Сергеем комик приобрёл третью квартиру в столице Украины площадью 198,6 кв. метра Странно, но её цену в своей декларации президент указывать не стал.

В декларации Зеленского также значится, что с ноября 2014 года супруги арендуют квартиру в Великобритании площадью в 92 квадрата. Иностранная недвижимость обошлась им почти в 3 миллиона долларов. Правда, из документа не совсем понятно, эта сумма набежала за всё время аренды или просто указана рыночная стоимость жилья.

Помимо задекларированной собственности украинские журналисты находили у Зеленского и загородную недвижимость: дом площадью 353 квадрата с земельным участком 1,2 га, расположенный в элитном посёлке Поместье, что в 35 километрах от Киева.

Посёлок находится под круглосуточной охраной с пропускным режимом. Здесь для жизни есть все комфортные условия: детский сад, школа, игровая зона, спортивная площадка, автомойка, СТО и даже собственное озеро.

Предположительно здесь находится дом президента Зеленского. Фото © pmg.ua

В 2008 году жизнь на природе класса люкс обошлась Зеленскому в 170 тысяч долларов. Двухэтажный дом с витражными окнами состоит из просторной кухни-столовой, нескольких спален, трёх санузлов и летней террасы. Но этого шоумену показалось мало, через четыре месяца он расширил свой участок ещё 12 сотками земли стоимостью около 140 тысяч долларов.

Президент напоказ

Зеленский не чужд и показной роскоши. Судя по декларации, несколько сотен тысяч долларов может стоить коллекция его наручных часов, в которой есть Rolex, Breguet, Bovet, Piaget и Graff.

Что до автомобилей, то их в семье первых лиц Украины сейчас всего два: Land Rover Range Rover, купленный в 2016 году почти за 200 тысяч долларов, — им пользуется сам глава семейства. И Mercedes-Benz S500 — в 2014 году примерно за ту же сумму его приобрела Елена Зеленская.

Злые языки утверждают, что автопарк четы может быть намного больше: Зеленского часто видели в самых разных престижных иномарках, номера которых оказались зарегистрированы на структуры украинского олигарха Игоря Коломойского.

Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

Иностранные инвестиции

В более ранних декларациях Зеленский указывал в собственности пять номеров в одном из отелей в Грузии. Впрочем, в документах отмечалось, что объект всё ещё находился в стадии строительства. Сейчас эта собственность со страниц отчётности исчезла. Возможно, была переоформлена на какие-то юрлица, принадлежащие окружению президента.

Пару лет назад украинские СМИ также писали, что в собственности у Зеленского находилась вилла на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Недвижимость стоимостью 3,8 миллиона евро была оформлена на некогда задекларированную Зеленским итальянскую компанию San Tommaso. Сейчас фирма из Италии числится на Елене Зеленской.

До 2014 года шоумен говорил по-русски, считал русских и украинцев братьями и часто наведывался в Москву. Здесь он активно снимался в фильмах, давал концерты и вёл свой бизнес: с мая 2012 года Зеленский был акционером кипрской компании Green Family LTD, которая владела российской фирмой "Грин филмс". Последняя занималась продюсированием российского кино и телепередач. После войны в Донбассе местные патриоты обвинили комика в поддержке "страны-агрессора" и ему пришлось выйти из состава учредителей.

Бремя первой леди

Его супруге и по совместительству партнёру по бизнесу Елене Зеленской принадлежит квартира площадью 129,8 кв. метра и парковочное место в 16 квадратов в Крыму. Недвижимость зарегистрирована в посёлке Ливадия, что рядом с Ялтой. За неё в 2013 году будущая первая леди Украины заплатила около 150 тысяч долларов. По декларации собственность находится на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская. Фото © ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS

Как и муж, Елена Зеленская тоже владеет столичной недвижимостью. Киевская квартира площадью почти 300 квадратов обошлась ей в 2014 году в более чем 200 тысяч долларов. Кроме этого, совместно с жёнами братьев Шефир с октября 2014 года она владеет нежилым помещением площадью 337,8 кв. метра стоимостью 82 тысячи долларов.

Супруга президента после его избрания на главный государственный пост оказалась владелицей целого ряда украинских и зарубежных фирм. Сейчас она конечный бенефициар компании, в своё время принёсшей бешеную популярность мужу — "Студия Квартал-95". Кроме этого, она владелица украинской "Зелари фиш" (переработка и консервирование, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками) и фирмы из Белиза (Центральная Америка) Film Heritage Inc, которая занимается производством фильмов.

В то же время к Елене также перешла доля Владимира Зеленского и в кипрской компании Aldorante Limited. Фирма попала в поле зрения украинской общественности после того, как в 2016 году стала собственником элитной киевской квартиры площадью 270 квадратов, в которой сейчас живёт семья президента. На то время покупка обошлась фирме примерно в 750 тысяч долларов. Кроме жилой недвижимости Aldorante Limited там же принадлежат два машиноместа суммарной площадью 42,6 кв. метра и стоимостью 11,5 тысячи долларов.

Итого: семье президента принадлежат шесть квартир, три загородных дома (в том числе в Италии и в Крыму), пять парковочных мест для автомобилей, шесть украинских и иностранных фирм, а ещё в аренде квартира в Великобритании.

Авторы Евгений Кузнецов