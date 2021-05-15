Партия Порошенко потребовала, чтобы Зеленский жил как герой сериала "Слуга народа"

На Украине партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала, чтобы нынешний лидер страны Владимир Зеленский съехал из государственной резиденции и жил скромно, как его персонаж из сериала "Слуга народа" Василий Голобородько. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте политической организации.

Партия Порошенко отметила, что площадь госрезиденции — четыре тысячи квадратных метров, а ремонт там был выполнен за счёт государственного бюджета. Также в политической организации бывшего президента заявили, что семья Зеленских якобы через офшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров и семью зарубежными квартирами, в том числе одной в Лондоне.

В "Европейской солидарности" напомнили, что киевская квартира Зеленского находится в пешей доступности от офиса президента, ему даже не понадобится велосипед, как Голобородько, чтобы ездить на работу.