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Израиль нанёс удары по квартирам членов ХАМАС

По версии израильских военных, там были организованы склады оружия. Также утверждается, что уничтожен офис главы службы безопасности движения.

14 мая, 23:43

Израиль нанёс удары по квартирам членов ХАМАС. Видео © Twitter / IdfRussian

Две квартиры членов военно-морского подразделения ХАМАС были подвергнуты ракетным ударам ВВС Израиля. Они принадлежали боевикам Мухаммаду Абу Шалу и Фаресу Абу Шукрану, заявили в пресс-службе армии Израиля.

"Сегодня ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по двум квартирам, которые служили складами оружия организации ХАМАС. Поражённые склады находились в резиденции боевиков военно-морских сил ХАМАС Мухаммада Абу Шала и Фареса Абу Шукрана", — говорится в сообщении израильских военных.

Один из лидеров ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня

Один из лидеров ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня

Также в армии Израиля заявили, что уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Отмечается, что использовался он для управления военной инфраструктурой движения.

Ранее в Израиле подсчитали количество ракет, выпущенных по стране за последние дни. В самом секторе Газа упало около 350 этих снарядов, ещё около тысячи было перехвачено системой противоракетной обороны "Железный купол".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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