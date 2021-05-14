Израиль нанёс удары по квартирам членов ХАМАС
По версии израильских военных, там были организованы склады оружия. Также утверждается, что уничтожен офис главы службы безопасности движения.
Израиль нанёс удары по квартирам членов ХАМАС. Видео © Twitter / IdfRussian
Две квартиры членов военно-морского подразделения ХАМАС были подвергнуты ракетным ударам ВВС Израиля. Они принадлежали боевикам Мухаммаду Абу Шалу и Фаресу Абу Шукрану, заявили в пресс-службе армии Израиля.
"Сегодня ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по двум квартирам, которые служили складами оружия организации ХАМАС. Поражённые склады находились в резиденции боевиков военно-морских сил ХАМАС Мухаммада Абу Шала и Фареса Абу Шукрана", — говорится в сообщении израильских военных.
Также в армии Израиля заявили, что уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Отмечается, что использовался он для управления военной инфраструктурой движения.
Ранее в Израиле подсчитали количество ракет, выпущенных по стране за последние дни. В самом секторе Газа упало около 350 этих снарядов, ещё около тысячи было перехвачено системой противоракетной обороны "Железный купол".
Комментариев: 0