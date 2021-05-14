Израиль нанёс удары по квартирам членов ХАМАС. Видео © Twitter / IdfRussian

Две квартиры членов военно-морского подразделения ХАМАС были подвергнуты ракетным ударам ВВС Израиля. Они принадлежали боевикам Мухаммаду Абу Шалу и Фаресу Абу Шукрану, заявили в пресс-службе армии Израиля.

"Сегодня ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по двум квартирам, которые служили складами оружия организации ХАМАС. Поражённые склады находились в резиденции боевиков военно-морских сил ХАМАС Мухаммада Абу Шала и Фареса Абу Шукрана", — говорится в сообщении израильских военных.

Также в армии Израиля заявили, что уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Отмечается, что использовался он для управления военной инфраструктурой движения.